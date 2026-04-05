Ovan

Posao: Savesno i s puno elana jurišate u nove radne pobede. Vaš trud neće proći nezapaženo; naklonost šefova i kolega osiguraće vam idealnu scenu da pokažete sve svoje skrivene adute i talente.

Ljubav: Vaš odnos prolazi kroz predivnu transformaciju. Bučne izlaske zameniće toplina doma, prijatni filmski maratoni i duboka bliskost pod ćebencetom. Samci, vaša hrabrost je na vrhuncu – ne čekajte da vam se sreća dogodi, već osvojite osobu koja vam se sviđa.

Zdravlje: Sunce vam daruje neverovatnu vitalnost, no pripazite da ne pregorite u sopstvenoj brzini. Mars u u vašem znaku vreba iz zasede i troši vaše rezerve stresa. Slušajte telo i usporite pre nego što vas umor savlada.

Najbolji dan: 6. april

Najlošiji dan: 9. april

Bik

Posao: Merkurov blagoslov donosi vam rešenja za stare glavobolje. Finansije se oporavljaju zahvaljujući vašim mudrim potezima, ali ostanite budni – neko iz senke bi mogao da pokuša da sabotira vaš uspeh.

Ljubav: Venera pojačava vaš magnetizam, čineći vas metom zaljubljenih pogleda. Idealno je vreme za novi početak ili pročišćavanje postojeće veze kroz iskrene razgovore. Napokon ćete imati snage da ostavite senke u prošlosti i okrenete se zajedničkom planiranju budućnosti.

Zdravlje: Dok vam je duh vedar, telo bi moglo da pošalje signale upozorenja. Hronične tegobe i briga o drugima crpe vaš imunitet. Ne zanemarujte svoje potrebe dok spasavate svet oko sebe; odmorite se.

Najbolji dan: 10. april

Najlošiji dan: 5. april

Blizanci

Posao: Vaša vizija je miljama ispred drugih, što vas može dovesti do privremene izolacije. Ne forsirajte timski rad ako vidite da vas usporavaju; rad na svoju ruku trenutno vam donosi najviše mira i učinka.

Ljubav: Ako vas guši tajna veza, nedelja donosi trenutak istine. Shvatićete da zaslužujete celovitu ljubav, a ne mrvice pažnje u mraku. Odluka o prekidu neće biti laka, ali vaša želja za kvalitetnijim životom biće jača od straha od samoće.

Zdravlje: Prštite od energije i nijedna planina obaveza nije vam previsoka. Društveni život cveta, a kafe i zabave biće vaša najbolja terapija. Iskoristite ovaj izvrstan period za uživanje u svakom trenutku.

Najbolji dan: 11. april

Najlošiji dan: 6. april

Rak

Posao: Iako vas umor sustiže, planovi se ostvaruju zahvaljujući mudrim savezništvima. Saradnja s iskusnim kolegama donosi vam ne samo mirniju glavu, već i neočekivano dobru finansijsku dobit na računu.

Ljubav: Dok će zauzeti sanjati o bračnoj luci, slobodni će bez straha uroniti u nova iskustva. Čak i pravna pitanja oko alimentacija rešavaće se uz neočekivanu lakoću. Vaša intuicija vas vodi ka emocionalnom isceljenju i stabilnosti koja vam je dugo nedostajala

Zdravlje: Poslovni pritisak pod palicom Marsa u Ovnu može da uzdrma vaš pritisak. Ne igrajte se sa zdravljem; masnoće u krvi i srce traže umerenost. Vežbanje je poželjno, ali bez preteranog junačenja i napora.

Najbolji dan: 5. april

Najlošiji dan: 9. april

Lav

Posao: Koncentracija vam je na tankom ledu pa dokumente čuvajte kao oči u glavi. Mentalne blokade su moguće, stoga ne donosite važne odluke u žurbi. Dogovori sa saradnicima traže dodatno strpljenje.

Ljubav: Vreme je da protresete rutinu i unesete zrno kreativne vatre u svoju intimu. Probudite zaspale strasti nečim sasvim novim i neočekivanim. Samci, sudbina vam priprema preokret kroz poznanstvo s osobom koja živi miljama daleko, ali vam je dušom vrlo blizu.

Zdravlje: Duhovna potraga postaje vam jednako važna kao i fizička sprema. Joga, istezanje ili tiha meditacija pomoći će vam da proširite vidike i pronađete unutrašnji mir koji vam je potreban za balans.

Najbolji dan: 7. april

Najlošiji dan: 11. april

Devica

Posao: Vaša oštroumnost i lukavost pretvaraju vas u vrhunskog pregovarača. Lako ćete pridobiti druge za svoje vizije, a komunikacijske veštine biće vaša najjača karta za siguran poslovni trijumf.

Ljubav: Možda nećete odmah prepoznati sudbinsku osobu, ali slična interesovanja i hobiji brzo će vas razotkriti. Srodnost duša naći ćete tamo gde se najmanje nadate, u zajedničkim strastima i pogledima na svet. Prepustite se tom polaganom, ali sigurnom zbližavanju.

Zdravlje: Iako ćete energijom moći da pomerate planine, raspoloženje će vam varirati poput aprilskog vremena. Iskoristite višak snage za intenzivan trening ili početak dijete – rezultati će biti vidljivi vrlo brzo.

Najbolji dan: 10. april

Najlošiji dan: 8. april

Vaga

Posao: Zahtevi okoline padaju na vaša leđa, pa su kašnjenja i umor gotovo neizbežni. Ne dozvolite haosu da zavlada; stroga organizacija i postavljanje prioriteta jedini su put ka mirnijoj radnoj nedelji.

Ljubav: Razmirice s partnerom tinjaju jer nesvesno tražite sukob tamo gde bi trebalo da bude nežnost. Pre nego što okrivite druge, zavirite u svoje srce i analizirajte svoje postupke. Mudrim i mirnim razgovorom možete da rešite sve nedoumice koje vas muče.

Zdravlje: Teskoba i nemir mogli bi da vam kradu miran san. Dugotrajna izloženost stresu sada naplaćuje dug, stoga se okrenite meditaciji i spavajte duže. Vaš nervni sistem traži tišinu i duboko opuštanje.

Najbolji dan: 11. april

Najlošiji dan: 9. april

Škorpija

Posao: Ako ste u potrazi za novim izazovom, nedelja nudi sjajne prilike kroz oglase ili preporuku prijatelja. Upregnite svu svoju prodornu energiju i ne odustajte dok ne dobijete ono što zaslužujete.

Ljubav: Vaš unutrašnji vulkan preti erupcijom, a potreba za promenom izražavaće se na burne načine. Partner bi mogao da se oseća nesigurno i da izgubi poverenje pred vašim nepredvidivim reakcijama. Pokušajte da objasnite svoje nemire pre nego što srušite mostove.

Zdravlje: Napeti međuljudski odnosi iscrpljuju vašu vitalnost, ali srećom imate dovoljno skrivenih rezervi energije. Ne dozvolite drugima da se previše oslanjaju na vas, dok se sami osećate poput isceđenog limuna.

Najbolji dan: 5. april

Najlošiji dan: 11. april

Strelac

Posao: Neočekivani haos na poslu primoraće vas da ispravljate tuđe drastične greške. Iako ćete raditi za dvoje, vaš urođeni entuzijazam neće splasnuti – štaviše, pokazaćete ko je pravi lider.

Ljubav: Partner se oseća zapostavljeno jer vaša dobrota uvek ide drugima, a njemu ostaju samo mrvice vremena. Posložite prioritete i odobrovoljite voljenu osobu romantičnom večerom. Podsetite se oboje na važnost pažnje i nežnosti koje ste u zadnje vreme zanemarili.

Zdravlje: Manje tegobe nateraće vas da napokon sednete u čekaonicu lekara ili stomatologa. Odlučnost da rešite stare probleme doneće vam olakšanje. Ne odlažite pretrage, zdravlje nema cenu.

Najbolji dan: 6. april

Najlošiji dan: 5. april

Jarac

Posao: Finansijski oblaci se razilaze, a zakasnele isplate napokon ležu na račun. Posebno uspešni bićete u sferama estetike, umetnosti i medija gde će vaša disciplina doneti sjajan profit.

Ljubav: Samci bi mogli da padnu pod uticaj magnetne privlačnosti osobe koja im nimalo ne odgovara. Iako su suprotnosti zabavne, potražite barem jednu zajedničku tačku pre nego što se dublje upletete. Zauzeti će pak balansirati između uspona i padova, opterećeni stambenim brigama.

Zdravlje: Mars u Ovnu testira vaš imunitet, stoga se sklonite od energetskih vampira koji vas crpe. Raniji odlazak na spavanje i štednja energije, biće vaša najbolja odbrana protiv sezonskog umora i iscrpljenosti.

Najbolji dan: 10. april

Najlošiji dan: 7. april

Vodolija

Posao: I dalje ste u periodu svojih ličnih poslovnih pobeda. Imate sjajan njuh za zarade pa biste mogli da se udružite s prijateljem u zajednički posao. Ostali su sve više svesni svojih kvaliteta i vrednosti.

Ljubav: Venera budi vašu potrebu za igrom, flertom i zabavom. U svežim vezama očekujte iznenađenja – partner bi mogao da počne da spominje zajednički život ili proširenje porodice mnogo ranije nego što ste planirali. Neka vas ta inicijativa ne prestravi.

Zdravlje: Optimizam i snaga rastu nakon 10. aprila, čineći vas otpornijima na svakodnevni stres. Jedini sitni problem mogla bi da bude koža lica, pa se nagradite kvalitetnim tretmanom ili posetom stručnjaku.

Najbolji dan: 11. april

Najlošiji dan: 5. april

Ribe

Posao: Ponuda za bolji posao ili vrhunski uslovi u sadašnjoj sredini dolaze vam kao nagrada za trud. Vaše veštine i šarm otvaraju sva vrata, a moguće je i putovanje koje će proširiti vaše vidike.

Ljubav: Partner će vas obasipati pažnjom, stalno vas podsećajući koliko ste mu nezamenjivi. Od vikend izleta do duhovitih večeri u toplini doma, uživaćete u svakom trenutku zajedništva i sigurnosti. Njegove duhovite opaske biće najbolji lek za svaku brigu.

Zdravlje: Čelična odlučnost pomoći će vam da napokon kažete "zbogom" lošim navikama ili dijeti. Prštite od vitalnosti i optimizma, što je najbolja podloga za sve nove pobede koje su pred vama.

Najbolji dan: 1. april

Najlošiji dan: 8. april

