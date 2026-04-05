Drugu nedelju zaredom takmičarima polazi za rukom da nakon učešća u Superpoteripostanu milioneri. Nakon prošlonedeljne pobednice Marije Đokić koja je „nonšalantnim“ pristupom stigla do svog miliona, u najnovijoj epizodi gledali smo Nemanju Maravića iz Rume kako osvaja istu sumu.

Iako se, kako je i sam rekao, pre par godina nije „proslavio“ u Poteri, reklo bi se da je ovaj nastup bio njegov revanš.

Foto: Adrenalin produkcija

Kako je Nemanja pasionirani ronilac, jedan od tragača rešio je da se sa njim našali noseći masku za gnjuranje. Žarko je takmičara izazvao rekavši mu da će, ukoliko prihvati najvišu ponuđenu svotu, on odgovarati ne skidajući masku sa lica.

Nemanja je na to kratko odgovorio: „Ako ginem, neka ginem u stilu“.

Dugo nadmetanje nekog takmičara sa tragačima nije bilo toliko napeto, kao ono koje je usledilo nakon te njegove izjave. Pratili su se u stopu tačnim odgovorima, ali i preostalim vremenom na satu. Ipak, upravo je Žarkova greška tim tragača „koštala“ pobede.

Foto: Adrenalin produkcija

Iako je prvobitno uspeo u svojoj nameri i nasmejao sve u studiju noseći masku za gnjuranje, moglo bi se reći da ga je upravo ona kasnije dekoncentrisala, pa je Nemanja trijumfovao sa svega jednom sekundom razlike na svojoj strani sata!

Ipak, tragači su kolektivno priznali da niko od njih nije znao odgovor na pitanje na kom je Žarko „kiksnuo“, pa je pobeda apsolutno zasluženo završila na strani takmičara.

