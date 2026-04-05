U drugoj polovini aprila, astrološke energije postaju znatno intenzivnije posebno zbog snažnog uticaja planeta poput Merkur koji izlazi iz retrogradnog hoda i Jupiter. To otvara vrata velikim pomacima za određene znakove, ali dva se posebno izdvajaju

Bik -vreme nagrade i stabilnog uspeha

profimedia-0863001638.jpg
Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

  Za Bikove konačno dolazi period kada se trud isplati. Sve ono što su gradili u prethodnim mesecima počinje da daje konkretne rezultate.

U poslovnom smislu, moguće su:

unapređenje ili nova poslovna ponuda
povećanje prihoda
priznanje od strane autoriteta

Ono što je posebno važno jeste da Bikovi sada zrače sigurnošću i to ljudi oko njih primećuju. Upravo ta energija privlači nove prilike.

Na emotivnom planu, odnosi postaju stabilniji, a slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja ima dugoročan potencijal.

 Ključ uspeha: istrajnost i spremnost da prihvate promene koje dolaze.

 Lav – trenutak da zablistaju punim sjajem

profimedia-0863003999.jpg
Lav Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

  Lavovima druga polovina aprila donosi priliku da budu u centru pažnje  ali ovog puta s razlogom.

Uticaj Sunce i povoljni aspekti sa Mars donose:

ogroman nalet samopouzdanja
prilike za javne nastupe ili isticanje
uspeh u kreativnim i liderkim ulogama

Ovo je period kada Lav može napraviti veliki iskorak bilo da je reč o poslu, ličnom projektu ili društvenom statusu.

Finansijski aspekt takođe jača, ali pod uslovom da ne ulaze u rizične odluke iz impulsivnosti.

Ključ uspeha: hrabrost da preuzmu inicijativu i pokažu svoje talente bez zadrške.

