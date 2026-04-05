Ova 2 znaka horoskopa doživeće procvat u drugoj polovini aprila
U drugoj polovini aprila, astrološke energije postaju znatno intenzivnije posebno zbog snažnog uticaja planeta poput Merkur koji izlazi iz retrogradnog hoda i Jupiter. To otvara vrata velikim pomacima za određene znakove, ali dva se posebno izdvajaju
Bik -vreme nagrade i stabilnog uspeha
Za Bikove konačno dolazi period kada se trud isplati. Sve ono što su gradili u prethodnim mesecima počinje da daje konkretne rezultate.
U poslovnom smislu, moguće su:
unapređenje ili nova poslovna ponuda
povećanje prihoda
priznanje od strane autoriteta
Ono što je posebno važno jeste da Bikovi sada zrače sigurnošću i to ljudi oko njih primećuju. Upravo ta energija privlači nove prilike.
Na emotivnom planu, odnosi postaju stabilniji, a slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja ima dugoročan potencijal.
Ključ uspeha: istrajnost i spremnost da prihvate promene koje dolaze.
Lav – trenutak da zablistaju punim sjajem
Lavovima druga polovina aprila donosi priliku da budu u centru pažnje ali ovog puta s razlogom.
Uticaj Sunce i povoljni aspekti sa Mars donose:
ogroman nalet samopouzdanja
prilike za javne nastupe ili isticanje
uspeh u kreativnim i liderkim ulogama
Ovo je period kada Lav može napraviti veliki iskorak bilo da je reč o poslu, ličnom projektu ili društvenom statusu.
Finansijski aspekt takođe jača, ali pod uslovom da ne ulaze u rizične odluke iz impulsivnosti.
Ključ uspeha: hrabrost da preuzmu inicijativu i pokažu svoje talente bez zadrške.