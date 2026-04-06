Slušaj vest

Dnevni horoskop za 6. april. Šta znake horoskopa očekuje ovog ponedeljka? Već na početku nedelje pripadnici Zodijaka suočiće se sa velikim promenama.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi pojačanu energiju i potrebu da rešite stvari koje ste odlagali. Na poslu možete dobiti priliku da pokažete inicijativu, ali će biti važno da ne reagujete impulsivno. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji može promeniti odnos iz korena. Zdravlje je dobro, ali izbegavajte stres.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Fokus je na stabilnosti i finansijama. Moguće je da ćete razmišljati o većim odlukama vezanim za novac ili posao. U emotivnom smislu, partner traži više pažnje i sigurnosti. Slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan vam donosi dinamiku i mnogo komunikacije. Moguće su važne informacije koje menjaju vaše planove. Na poslu budite oprezni sa obećanjima. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili dopisivanje koje može prerasti u nešto više.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Emocije su naglašene i možete biti osetljiviji nego inače. Porodične teme dolaze u prvi plan. Na poslu se traži strpljenje, jer rezultati kasne. U ljubavi je važno da ne povlačite nagle poteze već da razgovarate otvoreno.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Osećate nalet samopouzdanja i želju da se istaknete. Ovo je odličan dan za donošenje odluka i pokretanje novih planova. U ljubavi dolazi do strasti i jače povezanosti sa partnerom. Finansije se postepeno popravljaju.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Detalji su danas ključni. Na poslu ćete imati priliku da rešite nešto što drugi nisu uspeli. Međutim, ne preuzimajte sve na sebe. U ljubavi postoji potreba za iskrenošću – vreme je da kažete šta zaista mislite.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Odnosi sa drugima su u fokusu. Mogući su važni razgovori ili odluke koje se tiču partnerstva, bilo poslovnog ili emotivnog. Budite diplomatski nastrojeni. Slobodne Vage mogu upoznati osobu koja ih intrigira.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan donosi intenzivne emocije i jaku intuiciju. Na poslu imate prednost jer jasno vidite šta treba uraditi. U ljubavi je moguće razotkrivanje nečega što je bilo skriveno. To može biti i izazov i prilika za jačanje odnosa.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Potreba za promenom i avanturom je naglašena. Možda ćete želeti da izađete iz rutine ili donesete iznenadnu odluku. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razvoj događaja, posebno ako ste slobodni. Finansije zahtevaju oprez.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Obaveze su u prvom planu i možete osećati pritisak, ali ćete uspešno završiti sve što započnete. Važno je da ne zanemarite privatni život. Partner može tražiti više pažnje nego inače.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Kreativnost i ideje dolaze do izražaja. Ovo je dobar dan za nove projekte ili planove. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promeniti tok odnosa. Prijatelji igraju važnu ulogu danas.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Intuicija vam je veoma jaka i vodi vas ka pravim odlukama. Na poslu je moguće rešavanje finansijskih pitanja. U ljubavi dolazi do dubljeg povezivanja ili emotivnog razjašnjenja. Obratite pažnju na energiju i odmor.