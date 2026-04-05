Andreas Koundourakis je internet ličnost i planetarno je popularan. Sada je privukao veliku pažnju video snimkom posvećenim ženama iz Srbije.

Naime, on je poslao jednu veoma šaljivu poruku koja je za samo nekoliko sati postala viralna. Evo o čemu se radi. U svojim serijalima "“Habibi, Come to Dubai” obratio se Srpkinjama:

"Ako si iz Srbije ti si lepotica, ali ako se zoveš Jelena, Milica, Jovana, Mila, Ana, čekam te u Dubaiju ljubavi moja", rekao je u snimku, a komentari su samo počeli da se nižu

Kundurakis se pojavio u nekoliko međunarodnih TV serija, uključujući „Commandos“ (2020), „Spitsbroers“ (2015) i „Fair Trade“ (2021), a učestvovao je i u reklamama i brend kampanjama u različitim zemljama. Poznat po svom jedinstvenom stilu i multikulturalnom poreklu, on nastavlja da proširuje svoje kreativne poduhvate u glumi i modi.

„Serijal 'Habibi, Come to Dubai' je definitivno bio prekretnica za mene. Bio je zabavan, blizak ljudima i omogućio mi je da se povežem sa mnogima. Podsticanje muškaraca da pokažu svoju naklonost na 'poseban' način odjeknulo je kod moje publike jer je govorilo o načinu života koji Dubai predstavlja luksuz, zabavu i malo humora. Nije se radilo samo o novcu; više je bilo o tome kako pokazujemo zahvalnost svojim partnerima, kako se izražavamo i kako humor može igrati ulogu u vezama. Ova persona je izgradila moju bazu pratilaca i učinila da me primete brendovi, influenseri, agencije i muzički producenti, podižući me na sledeći nivo u pogledu saradnji i medijske izloženosti", objasnio je Kundurakis svojevremeno.

Andreas Kundurakis je glumac i model rođen u Belgiji, grčko-marokanskog porekla, sa sedištem u Atini. Prvobitno je bio strastveno posvećen fudbalu, ali su se njegovi rani snovi o profesionalnoj sportskoj karijeri promenili kada je počeo da pohađa radionice i sve više se interesuje za svet filma i mode, što ga je na kraju usmerilo ka glumi i manekenstvu.