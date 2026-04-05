Nesvakidašnji poziv stigao je policiji države Nju Džerzi u sredu, a ubrzo se ispostavilo da alarm nije bio prvoaprilska šala, već ozbiljna situacija.

Prema prijavi, napušteno mladunčemedveda sedelo je u jarku pored prometnog puta u Union Taunšipu. „Bio sam sam kada sam primio poziv i uputio se na lice mesta, gde je nekoliko dobronamernih ljudi posmatralo malog medveda blizu ograde pored puta I-78“, prisetio se policajac u izjavi za New York Post.

meče Foto: New Jersey State Police

„Nisam želeo da istrči na autoput. Prišao sam mu dok je bio u grmlju, pokušao je da mi pobegne, ali sam potrčao za njim i na kraju ga uhvatio“, detaljno je opisao akciju policajac, dodajući da je životinja izgledala veoma mlado, kao da je tek nedavno došla na svet. Fotografije objavljene na Fejsbuk stranici policije svedoče o tome koliko je medvedić očaravajući, a najdirljiviji snimak prikazuje lice policajca koje ozari osmeh dok se šarmantno mladunče mazi uz njega.

Ubrzo nakon spasavanja, policajci i stručnjaci za zaštitu divljih životinja otkrili su tragičnu pozadinu ove priče. Nekoliko dana ranije, na istoj deonici puta pronađena je mrtva odrasla ženka medveda, koju je verovatno udario kamion ili neko drugo teško vozilo. „Verujemo da je to bila majka ovog mladunčeta. Nakon što je izgubio majku, medvedić je dan-dva besciljno lutao“, podelio je potresne detalje policajac.

Ipak, priča ima srećan kraj. Službenici za zaštitu divljine trenutno brinu o jednoj medvedici koja ima dva mladunčeta sličnog uzrasta i veruju da će ona rado prihvatiti i usvojiti ovo siroče.

„To nas je sve učinio veoma srećnim. Mladunče će dobiti novu majku i porodicu“, zaključio je policajac koji je spasio medvedića.