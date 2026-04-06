Slušaj vest

Dirljiv video sa društvenih mreža rasplakao je region, a glavni lik ove priče je mlada korisnica TikToka iz Klivlenda, Lejla, koja je svom ocu priredila iznenađenje za pamćenje.

Emotivan trenutak koji je postao viralan

Lejla je odlučila da svom ocu pokloni nešto što će zauvek pamtiti – karte za Svetsko prvenstvo u fudbalu. U opisu videa koji je objavila napisala je:

„Iz perspektive: kupila si ocu karte da gleda zemlju koja ne bi postojala da se nije žrtvovao da igra na Svetskom prvenstvu.“

Na snimku se vidi kako njen otac otvara poklon, a nakon prvih nekoliko trenutaka, obuzima ga emocija – nije mogao da zadrži suze.

Poseban poklon sa još većim značenjem

Lejla je kasnije objasnila da su karte bile simbolične, jer FIFA još uvek ne prodaje fizičke karte pre početka prvenstva. Međutim, uključila je i avionske karte za Sijetl, kao i ukupno šest karata za utakmicu.

– Nikada nisam bila srećnija što sam nekome poklonila nešto - rekla je Lejla.

Video je za samo 24 sata prikupio skoro 400.000 pregleda i više od 50.000 lajkova, dok su komentari bili ispunjeni porukama podrške i entuzijazma.

Raspored utakmica: Bosna i Hercegovina u Grupi B

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će se takmičiti u Grupi B zajedno sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

Prva utakmica će se igrati 12. juna u Torontu protiv Kanade u 21 čas, dok su preostale utakmice zakazane u SAD:

  • 18. jun protiv Švajcarske u Inglvudu
  • 24. jun protiv Katara u Sijetlu
Ne propustiteZanimljivostiRenovirali smo staru kuću, a onda smo u rupi od zida našli ovo: I dalje ne verujem šta vidim svojim očima
U zidu kuće našli novine stare više od 50 godina
Ludi svetSupruga pilota se ukrcala u avion, a onda se uključio razglas: "Pomozite mi da izblamiram ženu"
Devojka u avionu pije kafu.jpg
ZanimljivostiSin prešao 1.500 kilometara da majci Jelici čestita 87. rođendan: Od emotivnog prizora zaplakaće i najtvrđi (VIDEO)
Sin prešao 1500 km da iznenadi majku za rođendan 4.png
ŽivotĆerka odlučila da rodi u tajnosti i iznenadi svoju majku: Na bakinu reakciju zaplakaće i najtvrđi (VIDEO)
Bakina reakcija na unuče 4.png

 Video: Romantično iznenađenje za Anastasiju Ražnatović

Romantično iznenađenje za Anastasiju Izvor: instagram/raznatovicanastasija