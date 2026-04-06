Lazar Joksimović iz Čikaga od 2023. godine putuje svetom sa svojim mačkama Luijem i Todom, koje ga prate u neverovatnim avanturama - od skijanja u Alpima i planinarenja po američkim nacionalnim parkovima do vožnje kanuom u Kanadi. Joksimović je za časopis People rekao da za njih nijedna avantura nije ni prevelika ni premala.

Skijanje na Alpima

U februaru ove godine Joksimović i njegove britanske kratkodlake mačke odleteli su iz Čikaga u Munich Minhen, a nakon nekoliko dana krenuli su ka skijalištu u austrijskim Alpima. Kada su se mačke navikle na vremensku razliku i nadmorsku visinu, počeo je da ih vodi u vožnju gondolom.

To mu je bilo prvo skijanje sa mačkama, ali i prvo skijanje posle deset godina. Prva tri dana skijao je sam, a tek ih je potom poveo sa sobom. U početku su mačke bile u rancu dok se spuštao niz planinu i radoznalo posmatrale okolinu. Istu stazu su prošli više puta kako bi se navikle na zvuke skijaša, snoubordera i gondola.

Kada su se dovoljno opustile, smestio ih je na gornji deo ranca, gde inače najviše vole da borave. Kaže da ga je iznenadilo koliko su Lui i Tod bili opušteni i koliko su uživali u spuštanju, u svojim jaknicama i kapicama. Svakog dana skijali su po tri sata, a potom ručali i uživali u pogledu.

Prema njegovim rečima, ostali skijaši u početku nisu mogli da veruju da su to zaista mačke. Mnogi su se zaustavljali pored staze kako bi ih snimili ili fotografisali, pritom ostavljajući dovoljno prostora da bezbedno prođu.

Avantura po američkim nacionalnim parkovima

Joksimović je bio siguran da će se mačke dobro snaći na skijanju jer ih je i ranije vodio na brojne izlete. U novembru prošle godine poveo je Luija i Toda na dvonedeljno putovanje kroz Utah, Arizona i Nevada, tokom kojeg su posetili pet nacionalnih parkova i planinarili.

Jedan od omiljenih delova tog putovanja bila im je vožnja automobilom. Mačke su se držale blizu njega, nosile GPS ogrlice i trčkarale unaokolo, očigledno uživajući. Joksimović kaže da ih je za poziranje na savršenim fotografijama, poput onih pored kanjona, motivisao poslasticama koje bi držao iznad kamere, a zatim ih nagrađivao.

Ipak, priznaje da je Luiju trebalo dvadesetak minuta da se navikne na zvuke i prizore u Zion National Park. Bio je to prvi put da se našao na tako prostranom području, jer su ranije uglavnom obilazili uže staze. Trebalo mu je vremena da se privikne na nove mirise i širinu pejzaža.

Tokom boravka u parku videli su divlje ovce i zečeve. Iako mu je trebalo malo vremena da se privikne, Lui je na kraju zavoleo okruženje i prepešačio kilometre. Procena je da su mačke sa njim i njegovim prijateljima prešle oko osam kilometara.

Vožnja kanuom u Kanadi

Krajem maja prošle godine putovali su i u Albertu, gde su se vozili kanuom po Lake Louise. Prijatno ga je iznenadilo što je tamo dozvoljeno povesti kućne ljubimce u kanu.

Mačkama je to bilo prvo iskustvo na vodi van kade, pa im je trebalo desetak minuta da se naviknu na plutanje i ljuljanje kanua. Nakon početne adaptacije, opustile su se i radoznalo istraživale okolinu. Lui je pokušao da umoči šape u vodu, ali je kanu bio previsok, pa su na kraju sat i po mirno sedeli i uživali u pogledu.

Joksimović je sa Luijem i Todom do sada posetio 14 zemalja, a planira da taj broj dodatno poveća u narednim mesecima.

