Viktorija Ševčenko, 24-godišnja manekenka, i Piter Kenig, 72-godišnji austrijski milijarder, postali su tema broj jedan nakon što se pojavio viralni snimak iz Monaka u kom par ulazi u luksuzni automobil i odmah izazvao salve komentara. Na mrežama ih već zovu „deda i unučica“, ali, čini se, to njih nimalo ne dotiče.

Razlika od 48 godina možda deluje kao šok za mnoge, ali par očigledno uživa u vezi, ne obazirući se na komentare. A komentara ima i te kako.

"Kad si bogat ne možeš biti star"

Snimak koji je izazvao buru prikazuje Viktoriju kako stoji kraj ulice, očigledno nezainteresovana za udvarača, sve dok se ne pojavljuje porsche 911. Tada se sve menja - manekenka u sekundi uleće u porše, uz zvuke pesme „Money, Money, Money“ grupe ABBA.

Odmah su krenule glasine – da li je to bio trenutak kada su se upoznali ili je reč o nameštenoj sceni? Bez obzira na istinu, komentari su eksplodirali: „Ako si bogat, ne možeš biti star“, „Gde da stanem da mi se ovakav deda parkira pored?“, „Par godina će da ga trpi i postane srećna udovica“.

Naravno, bilo je i oštrijih osuda: neki se pitaju kako je devojka mogla da „dospе tako nisko.“ i da li je uopšte svesna kolika je razlika u godinama.

Ko su Viktorija i Piter zaista?

I dok o Viktoriji Ševčenko na internetu nema mnogo informacija osim da se bavi modelingom, o Piteru Kenigu se zna više, makar kada je reč o njegovom privatnom životu.

Ranije je bio u braku sa Leonom Kenig, poznatom austrijskom TV voditeljkom, koja je od njega bila mlađa 30 godina. U retkom komentaru za medije, ona je jednom prilikom rekla: „Petera privlači karakter, a ne novac.“

Danas, bivši par ima ćerku Koko, s kojom su Pitera i Viktoriju nedavno uslikali zajedno, što dodatno podgreva spekulacije da veza nije samo prolazna.

Iako su ih paparaci već uhvatili zajedno više puta na ulicama Monaka i evropskih metropola, komentari stranih korisnika postaju sve oštriji. Navodno, zbog talasa negativnih reakcija, Viktorija je počela da izbegava kamere i više ne deli sadržaj iz privatnog života.

U međuvremenu, mnogi se i dalje pitaju da li je sve ovo marketinški trik, parodija društvenih mreža ili zaista ljubav van standardnih okvira.

(Kurir.rs/ Blic žena)

