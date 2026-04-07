Slušaj vest

Da vam neko ponudi vilu usred Italije za jedan evro, možda ne biste dvaput razmislili pre nego što biste se odlučili na takav poduhvat. Takav koncept je poznat u zemlji s druge strane Jadranskog mora, a često se naslovnice pune novim iskustvima ljudi koji kupe vilu za jedan evro i onda je preuređuju. Međutim, neki navode da taj koncept nije med i mleko, kako bi se reklo, te da ponekad više novca potroše na preuređenje vile nego koliko bi potrošili na kupovinu nove kuće.

Taj koncept je posebno privlačan Australijancima koji se bore da se probiju na tržište nekretnina u svojoj zemlji, jer italijanska vlada ne postavlja nikakva ograničenja Australijancima koji žele da iskoriste program"Kuća za jedan evro". Izbor se na prvu čini očitim: staviti se pod ogroman finansijski pritisak kako biste kupili skučen stan za milion dolara u Sidneju ili uživati u životu u italijanskoj vili koju ćete postupno renovirati nakon što je kupite za jedan evro.

Sicilija, kuća za 1e Foto: Jam Press/@gucci.spice / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Međutim, oni koji su se upustili u tu avanturu kažu da je stvarnost kupovine kuće od jednog evra daleko od idilične i mnogo skuplja nego što iko misli. Pavel Durakjevič, na primer, živi na Siciliji osam godina i, iako sam nije kupio kuću za jedan evro, stalno dobija pitanja od ljudi koji to žele da urade, piše Real Estate.

Durakjevič je rekao da, kada se uzmu u obzir naknade, birokratija, rokovi i stvarni troškovi obnove vaše nekretnine, to je jednostavno loša ideja: "Kupujete kuću za jedan evro, ali istovremeno plaćate depozit od 3.000 do 5.000 evra i obavezujete se na potpunu obnovu u roku od dve do tri godine. Ako ne završite na vreme, gubite depozit."

Najčešći problem je što su takve kuće najčešće ruševine u centru istorijskih malih gradova, a zgrade su obično pod zaštitom baštine. Zato je potrebno više dozvola pre nego što se uopšte započne obnova, a italijanska birokratija može da znači da sam formalni postupak može da traje godinama. Tako možete da izgubite depozit, a da uopšte niste započeli obnovu, a kada obnova konačno počne, troškovi vrlo često premašuju cinu izgradnje nove kuće od nule. "Ponekad se ‘pogodba od jednog evra‘ pokaže kao najskuplja odluka od svih."

Isto je potvrdila i jedna Amerikanka, koja je to opisala kao "zamku" u koju je zamalo upala. Džejla, 25-godišnjakinja iz Floride, stigla je u Italiju kako bi započela svoj evropski san kada je počela da nailazi na birokratske prepreke vezane za nekretninu koju je gledala u Masomeliju na Siciliji. "Koliko god misliš da ćeš platiti, udvostruči za svaki slučaj", rekla je za američki časopis Slate.

Sicilija, kuća za 1e Foto: Printscreen/Youtube/LeAw Leave Everything and Wander - Luca & Sara

Početni troškovi pre nego što je uopšte mogla da započne s obnovom i nemogućnost snalaženja u italijanskom sistemu na kraju su primorali Džejlu da odustane od kupovine pre nego što je ona finalizovana. Naknade samo oko dokumentacije iznosile su više od 5 hiljada evra.

Uprkos nedostacima koje su opisali ljudi koji su pokušali s italijanskim projektom, program "One Euro House" i dalje je izuzetno popularan u medijima i na društvenim mrežama. Web-stranice poput 1eurohouses.com imaju više od 50.000 poseta dnevno, a izveštaji pokazuju da je samo u pomenutom Masomeliju prodato više od 125 kuća otkako je grad uključen u program 2017. godine.

