Mars, planeta akcije, biće u znaku Ovna od 9. aprila do 18. maja 2026, što donosi nalet hrabrosti, dinamike i snažne energije. Pripadnici triju znakova Zodijaka će posebno biti odlučni i spremni za akciju, neće previše analizirati i uspeće da zauzmu ono što im pripada.

Ulazak Marsa u Ovna 9. aprila nosi sa sobom snažan talas energije, inicijative i potrebe za akcijom, što će se osetiti već prvih dana. Ovaj tranzit najviše pogoduje vatrenim znacima, ali i svima koji su spremni da preuzmu inicijativu i hrabro zakorače ka svojim ciljevima.

Ovan je prirodno, "domaće" okruženje za Mars, pa se njegova snaga u ovom periodu ispoljava direktno, hrabro i bez zadrške. Ovo je period kada mnogi osećaju nalet samopouzdanja, želju da započnu nešto novo i da preseku ono što ih koči.

Ipak, važno je paziti na impulsivnost i nagle reakcije, jer energija može da bude i previše intenzivna. Ako se uspostavi ravnoteža, ovaj tranzit donosi hrabrost, odlučnost i snažan lični napredak.

Tri znaka kojima će najviše značiti Mars u Ovnu

Ovan

Za Ovnove je ovo period ličnog "restartovanja". Mars u njihovom znaku donosi dodatnu snagu, harizmu i odlučnost da ostvare ciljeve koje su možda dugo odlagali. Biće puni energije i spremni da preuzmu inicijativu u svim oblastima života, posebno u poslu i ličnim projektima.

Lav

Lavovima ovaj tranzit donosi motivaciju i vetar u leđa. Osećaće se sigurnije u svoje odluke, a njihova kreativnost i želja za isticanjem dolaze do izražaja. Idealno je vreme za pokretanje novih planova, putovanja ili preuzimanje liderskih uloga.

Strelac

Strelčevi će osetiti snažan poriv za promenom i avanturom! Mars u Ovnu im daje hrabrost da izađu iz zone komfora i naprave velike korake napred, posebno kada je reč o ličnom razvoju i novim iskustvima. Ovo može da bude period velikih prilika ako se usude da ih iskoriste.

