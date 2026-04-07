U srcu jedne od evropskih prestonica nalazi se mesto koje privlači turiste iz celog sveta ne samo hranom, već i neobičnom istorijom. The Church nije običan restoran u Dablinu. Zašto? Zato što se nalazi u zgradi 300 godina stare crkve. Gosti sede za stolovima doslovno u glavnoj lađi crkve.

Kada šetate centrom irske prestonice, prolazite pored brojnih crkava. Impozantne kamene građevine ostavljaju snažan utisak. Enterijer jedne od njih posebno privlači pažnju posetilaca, čak 800.000 ljudi godišnje i to zato što je zgrada služila kao crkva do 1986. godine, a potom je u njoj otvoren restoran.

Restoran The Church smešten je na prometnom uglu ulica Mary Street i Jervis Street u Dablinu. Nalazi se u zgradi iz 17. veka, koja je decenijama služila religijsku svrhu. Iako je enterijer preuređen u moderni gastronomski prostor, sačuvani su brojni originalni arhitektonski detalji poput vitraža, visokih svodova i istorijskih orgulja. I upravo ispod njih gosti mogu da uživaju u ručku, večeri ili druženju sa prijateljima.

U lokal se ulazi kroz teška dvokrilna vrata. Na ulazu posetioce dočekuje konobar koji pokazuje slobodne stolove. Dovoljno je da napravite korak dalje da bi se pred očima ukazao bar koji se proteže gotovo celom dužinom lađe, sa ložama i stolovima sa obe strane. Na kraju bara, ali i na spratu iznad, nalaze se originalne orgulje. Nasuprot njih zid krasi ogroman vitraž. Enterijer je sačuvao toliko originalnih elemenata, da zaista imate utisak da sedite u crkvi.

Monumentalni stubovi, prostor nekadašnje glavne lađe i diskretno osvetljenje stvaraju atmosferu koju je teško uporediti sa bilo kojim drugim restoranom. Sačuvani detalji podsećaju na prošlost zgrade, a istovremeno skladno dopunjuju moderni dizajn i funkciju mesta. Celokupna rekonstrukcija urađena je s velikom pažnjom, tako da istorija nije zaboravljena.

Restoran nudi širok izbor jela irske i internacionalne kuhinje, bazirane na lokalnim namirnicama. U meniju su i klasična jela i modernije interpretacije tradicionalnih ukusa.

Restoran ima više menija:

ručak i večera,

nedeljni meni,

branč,

azijska jela i

poseban meni pića.

Zanimljivo, cene su uglavnom prosečne za Dablin, čiji su standardi inače visoki za turiste.

Predjela koštaju obično od oko 12-14 evra (npr. pileća krilca) do 15-19 evra za "premium" opcije poput morskih plodova. Glavna jela poput burgera koštaju oko 20 evra, "premium" meso oko 27 evra, dok riba ili složenija jela iznose oko 23 evra. Azijska jela su od 17 do 23 evra, pri čemu su vegetarijanska najpovoljnija. Pivo u restoranu košta od 7 do 10 evra.

Lokal se prostire na nekoliko nivoa i nudi različite prostore, od glavnog bara, preko elegantne restoranske galerije, do zona sa muzikom uživo. Uveče mesto oživljava još više. Tradicionalna irska muzika, nastupi uživo i bogata ponuda koktela čine da restoran postaje živo mesto na mapi noćnog Dablina.

U ovoj crkvi venčao se Artur Ginis

Zgrada je izgrađena kao crkva i dugo je služila kao takva. Godine 1697. irski parlament podelio je parohiju Svetog Mihaila, formirajući novu zajednicu severno od reke Lifi, koja protiče kroz centar Dablina. To je započelo izgradnju crkve Svete Marije, koja je trebalo da služi rastućoj protestantskoj zajednici u ovom delu grada. Kamen temeljac postavljen je 1700. godine, a zgrada je završena i osvećena 1701. godine. Crkva je bila jedna od prvih u Dablinu sa unutrašnjim galerijama, što je omogućavalo više mesta za vernike - inovativan dizajn za to vreme.

Skoro 300 godina, crkva Svete Marije bila je aktivna crkva Irske, igrajući važnu versku i društvenu ulogu u Dablinu. Godine 1761. upravo u ovoj kapeli, Artur Ginis, osnivač čuvene pivare, venčao se sa Olivijom Vitmor. Ploča, koja se nalazi odmah ispred ulaza, obeležava taj događaj. U ovoj crkvi kršten je i Teobald Volf Ton, jedan od vođa irskog pokreta za nezavisnost.

U 20. veku situacija se promenila smanjenjem broja parohijana i promenom demografije centra Dablina. Centar grada pretvarao se u trgovačku i turističku zonu. Mnoge sakralne zgrade prestale su da služe prvobitnoj svrsi jer nije više bilo stalne parohijske zajednice. Crkva je zvanično zatvorena 1986. godine.

Nakon godina praznog prostora i različitih privremenih upotreba, objekat je kupljen i temeljno rekonstruisan. Danas ovde funkcioniše restoran, u kom gosti imaju ne samo pred sobom ili iznad glave originalne predmete, već i "pod nogama". U podrumu se nalaze grobnice koje je moguće obići.

