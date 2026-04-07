Farmer Pedro Martin posadio je više od 7.000 stabala kako bi njegova pokojna supruga mogla da uživa u posebnom pogledu s neba. Njegovo delo je vidljivo čak i na satelitskim snimcima.

Priča o argentinskoj šumi počinje 1977. godine. Tada se Pedrova supruga, Grasijela Martin, velika ljubiteljka muzike, našalila da njihova farma iz ptičije perspektive podseća na vedro za mužu krava. Tada je predložila Pedru ideju da možda jednog dana posade šumu u obliku gitare.

Nažalost, sudbina je ubrzo zadesila Martina. Njegova supruga iznenada je preminula sa samo 25 godina. Farmer nije mogao da se pomiri s tim. Odlučio je da oda počast svojoj partnerki na poseban način. Ispunio je njen san o šumi u obliku gitare.

Godine 1979. zajedno sa četvoro dece posadio je brojne čemprese i eukaliptuse na poljima blizu mesta General Lavalje. Tokom narednih decenija stabla su rasla, dok konačno nije nastala šuma koja zaista ima oblik instrumenta.

"Konture gitare su napravljene od tamnozelenih kalifornijskih čempresa, šest struna gitare od lekovitog eukaliptusa sa karakterističnim plavičastim tonom, a most i zvezda koja krasi otvor gitare su od čempresa", piše jedan od sinova farmera, kako prenosi list "El Cronista".

Martinsko delo ima skoro kilometar dužine i vidljivo je čak i na satelitskim snimcima.

