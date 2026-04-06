Ujedinjeno Kraljevstvo smatra se najljubaznijom zemljom u Evropi, a slede je i drugi evropski susedi. U anketi, koju je sprovela američka kompanija Remitly, učestvovalo je 5.000 ljudi iz 26 zemalja. Od njih je traženo da navedu nacije za koje smatraju da imaju najbolje manire, ali i da procene koliko su sami pristojni. Da bi ocenili sebe, učesnici su odgovarali na pitanja o svom ponašanju, na primer, da li se prema strancima odnose s poštovanjem.

Na globalnoj listi najpristojnijih zemalja navedene su zemlje koje su ispitanici najčešće spominjali, dok je lista samoprocene kreirana na osnovu dovoljno prikupljenih odgovora iz svake zemlje.

Britanci pri vrhu, ali skromni u samoproceni

Na globalnom nivou, više od trećine ispitanika smatra da su stanovnici Japana najpristojniji, što nije iznenađujuće s obzirom na reputaciju Japana kao ljubazne nacije. Kanada je na drugom mestu, a Ujedinjeno Kraljevstvo na trećem. Britanci su zauzeli visoko mesto zbog česte upotrebe reči "molim" i "hvala", ironičnog humora i kulture strpljivog čekanja u redu.

Ironično, sami Britanci su sebe rangirali tek u donju polovinu liste kada je reč o sopstvenoj pristojnosti. Možda su bili previše pristojni da bi sebe stavili ispred drugih.

Velike razlike u percepciji

Slična neslaganja vidljiva su i kod drugih nacija. Nemačka, koju drugi smatraju petom najpristojnijom zemljom zbog fokusa na privatnost, tačnost i obzirnost, samu sebe je smestila na 21. mesto. S druge strane, Francuzi su sebe ocenili kao petu najpristojniju naciju, dok ih je ostatak sveta stavio na 19. mesto.

Najveći raskorak vidljiv je kod Japana, globalnog favorita, koji je u svojoj proceni završio na 25. mestu, poslednjem od svih anketiranih zemalja.

Istraživanje napominje da je, kada je reč o samopercepciji, razlika između najbolje i najlošije rangiranih zemalja bila manja od jednog boda, što pokazuje da većina ljudi sebe smatra pristojnima.

Najpristojnije zemlje sveta prema globalnoj percepciji

1. Japan

2. Kanada

3. Ujedinjeno Kraljevstvo

4. Kina

5. Nemačka

6. Filipini

7. Švedska

8. Danska

9. Finska

10. Južnoafrička Republika

11. Australija (izjednačeno)

12. Švajcarska (izjednačeno)

13. Sjedinjene Američke Države

14. Indija

15. Irska

16. Novi Zeland

17. Norveška

18. Holandija

19. Tajland (izjednačeno)

20. Francuska (izjednačeno)

21. Brazil

22. Španija

23. Belgija

24. Italija

25. Austrija

Zemlje koje sebe smatraju najpristojnijima

1. Brazil

2. Čile

3. Indija

4. Švedska

5. Francuska

6. Meksiko

7. Španija

8. Južnoafrička Republika

9. Sjedinjene Američke Države

10. Portugal

11. Italija

12. Austrija

13. Grčka

14. Kanada

15. Irska

16. Belgija

17. Australija

18. Ujedinjeno Kraljevstvo

19. Novi Zeland

20. Holandija

21. Nemačka

22. Filipini

23. Češka

24. Mađarska

25. Japan

(Kurir.rs/Index.hr)

