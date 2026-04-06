Neke trenutke u životu ne možete tačno da objasnite šta se promenilo, ali jasno osećate da jeste. Kao da se nešto u vazduhu pomerilo, kao da su stvari koje su dugo bile teške odjednom počele da se razrešavaju same od sebe. Upravo takav talas energije donosi 6. april - dan koji za neke znakove označava kraj jednog iscrpljujućeg perioda i početak mnogo stabilnijeg, jasnijeg i emotivno lakšeg poglavlja.

Ono što je posebno važno jeste da se ova promena ne dešava slučajno. Ona dolazi kao rezultat svega kroz šta ste prošli, svih odluka koje ste donosili i lekcija koje ste morali da naučite, čak i onda kada vam se činilo da nemaju smisla.

Ilustracija za horoskop Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Uran na završnom stepenu - trenutak kada se sve sabira i vraća

Uran, planeta iznenadnih obrta i dubokih promena, već godinama prolazi kroz znak Bika i donosi nestabilnost, posebno u oblasti finansija, sigurnosti i svakodnevnog života. Međutim, sada se nalazi na takozvanom kritičnom stepenu, što u astrologiji označava završetak jednog ciklusa i početak novog. To je trenutak kada se sve sabira. Sve što ste izgubili, naučili ili izgradili sada počinje da dobija smisao. Ono što je ranije delovalo kao prepreka, sada se pretvara u prednost. Za četiri znaka posebno ovaj dan donosi konkretne pomake.

Bik - konačno dolazi nagrada za sve što ste izdržali

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bikovi su među onima koji su najviše osetili uticaj Urana u prethodnim godinama. Promene koje nisu birali, situacije koje su ih izbacivale iz zone komfora i odluke koje su morali da donesu pod pritiskom. Sada dolazi trenutak kada sve to počinje da se isplaćuje. Više ne sumnjate u sebe kao ranije. Imate jasniju sliku, sigurniji stav i sposobnost da donosite odluke koje vas vode ka stabilnosti.

Saveti za Bikove: verujte sopstvenom osećaju, čak i kada nema potvrde spolja

ne vraćajte se na staro iz straha

investirajte energiju u ono što ima dugoročnu vrednost





Ovo je početak faze u kojoj gradite nešto što može trajati.

Ovan - izlazite iz konfuzije i ulazite u snagu

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovi ulaze u period u kojem konačno prestaje unutrašnji haos. Ono što je do sada bilo nejasno, odjednom postaje kristalno jasno. Shvatate gde ste grešili, ali još važnije - shvatate šta treba da uradite dalje. Energija koju osećate nije slučajna. To je signal da je vreme za akciju.

Saveti za Ovnove: ne čekajte savršen trenutak - on je već tu

budite direktni u komunikaciji

preuzmite kontrolu nad finansijama i planovima

Ovo je trenutak kada možete napraviti potez koji menja tok godine.

Blizanci - presecanje koje donosi olakšanje

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci se nalaze pred važnim odlukama koje su dugo odlagali. Odnosi koji ne funkcionišu, situacije koje iscrpljuju i obaveze koje više nemaju smisla dolaze do tačke kada više ne mogu da se ignorišu. I to je zapravo dobra vest. Jer upravo to presecanje donosi prostor za nešto novo.

Saveti za Blizance: ne odlažite odluke koje već znate da morate da donesete

oslobodite se onoga što vas opterećuje

otvorite se za nove prilike, čak i ako deluju neizvesno

Kada otpustite staro, dolazi mesto za novo.

Ribe - emocije postaju vaša najveća snaga

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe ulaze u period u kojem više ne mogu da ćute. Sve ono što su držale u sebi sada traži izlaz - ali ne kao slabost, već kao snaga. Komunikacija postaje ključna, posebno u odnosima i poslovnim dogovorima.

Saveti za Ribe:

jasno izrazite šta osećate

ne pristajte na manje nego što zaslužujete

verujte da iskrenost vodi ka stabilnosti

Ovo je trenutak kada iz emotivne nesigurnosti prelazite u ličnu sigurnost.

Dan koji menja osećaj iznutra

Možda spolja neće sve odmah izgledati drugačije. Ali iznutra - hoće. A to je najvažniji znak da se stvari pomeraju. Jer kada se promeni način na koji se osećate, menja se i sve ostalo.

