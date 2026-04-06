April donosi snažnu energiju promena, ali i iznenadne šanse za novac koje se ne ukazuju često. Astrolozi ističu da su planete ovog meseca u izuzetno povoljnom položaju – posebno kombinacija Jupitera i Venere, koja se tradicionalno povezuje sa novcem, srećom i izobiljem. Upravo zato, jedan horoskopski znak posebno iskače kada je reč o finansijskoj sreći – i mnogi bi rekli da je pravo vreme da okuša sreću.

Ako ste rođeni u ovom znaku novac vam dolazi iznenada

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Prema astrološkim prognozama, Škorpija je među najvećim finansijskim dobitnicima u aprilu. Ovaj znak ulazi u period kada se otvaraju novi izvori prihoda, a moguć je i neočekivan novčani dobitak. Uticaj planeta posebno aktivira polje tuđeg novca, investicija i iznenadnih priliva – što znači da novac može stići kroz igre na sreću, nasledstvo, poklone ili čak dobitke koji deluju potpuno neverovatno. Astrolozi navode da upravo ovakvi periodi, kada se energija "poklapa", često donose šanse koje dolaze jednom u dužem vremenskom ciklusu.

Nisu jedini: još 3 znaka imaju jak finansijski vetar u leđa

Ilustracija za horoskop Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Pored Škorpije, april će biti izuzetno povoljan i za:

Bika – stabilan rast prihoda i prilike za dodatnu zaradu

Devicu – moguć prelazak na viši nivo zarade ili novi izvor novca

Jarca – poslovni uspeh koji direktno donosi finansijski dobitak

Za ove znakove otvaraju se vrata novih poslovnih prilika, saradnji i projekata koji mogu značajno popraviti finansijsku situaciju.

Zašto je baš april mesec novca

April 2026. smatra se jednim od najdinamičnijih meseci u godini jer se više planeta kreće direktno, bez retrogradnog uticaja, što simbolično "otvara put" novim šansama i dobicima. Ovakva energija donosi brže realizacije planova, iznenadne prilike i hrabre poteze koji se isplate. Zato se savetuje da se ne ignorišu šanse koje se pojave – čak i ako deluju rizično.

Da li je vreme za loto?

Da li je vreme za loto?

Ako ste Škorpija – odgovor je: možda baš sada. Ovo je period kada intuicija može biti pojačana, a sreća na vašoj strani. Naravno, ništa nije zagarantovano, ali astrološki gledano, april vam daje vetar u leđa kakav se retko ponavlja. Za ostale znakove – poruka je jasna: novac je ove godine povezan sa hrabrošću. Oni koji se usude da pokušaju, imaju najveće šanse da dobiju.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?