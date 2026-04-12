Jedan simpatični zlatni retriver postao je prava zvezda na društvenim mrežama nakon što je njegov vlasnik zabeležio njegovu urnebesnu borbu sa citrusom. Snimak je munjevitom brzinom postao viralan, osvojivši srca korisnika širom planete svojom spontanošću.

Kratki video prikazuje psa koji sa velikim poverenjem i entuzijazmom prilazi komadu limuna, očigledno uveren da ga čeka ukusna nagrada. Međutim, onog trenutka kada je njegov jezik osetio kiselinu, nastupila je potpuna transformacija. Izraz njegovog lica, koji je od radosti prešao u nevericu i duboko razočaranje, jasno je govorio da ovakvu „poslasticu“ definitivno nije očekivao.

"Verovao sam ti": Izraz lica koji je obišao svet

Kada je vlasnik pokušao da mu ponovo ponudi isti komad voća, pas je uzvratio pogledom koji je nasmejao milione. Taj prekoran i pomalo tužan izraz lica mnogi su protumačili kao nemu poruku: "Verovao sam ti."

Delovalo je kao da se pas oseća istinski izigrano, ali njegova reakcija tu nije stala, već je dobila još komičniji nastavak.

Obračun ispod kauča

Umesto da jednostavno odustane, zlatni retriver je odlučio da stvar preuzme u svoje šape. Zgrabio je limun, odvukao ga u skrovište ispod kauča i tamo počeo energično da ga udara, kao da želi da kazni "neprijatelja" koji ga je prevario. Ovaj pokušaj da pokaže ko je glavni u kući oduševio je pratioce.

Komentari na internetu se ne stišavaju, a korisnici ističu da ih je najviše zabavila kombinacija psećeg šoka i simpatične želje za "osvetom". Mnogi su primetili da je trenutak sakrivanja limuna pod nameštaj zapravo bio pokušaj psa da taj grozni ukus skloni što dalje od sebe i svog vlasnika.

