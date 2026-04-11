Uskršnja trpeza na ovim prostorima oduvek je predstavljala mnogo više od običnog prazničnog obroka. Ona je spoj vere, porodične topline i nasleđenih običaja koji se prenose s generacije na generaciju. Miris pečenja, domaće pogače, rena i šarenih uskršnjih jaja mnoge vraća u detinjstvo i podseća na praznične trenutke okupljanja.

Ipak, iza tih poznatih ukusa i mirisa kriju se i brojna stara verovanja. Naši preci nisu vodili računa samo o tome šta će se naći na stolu, već i o tome šta nikako ne bi smelo da se služi, jer se verovalo da pojedine namirnice i postupci mogu prizvati nesreću, nemaštinu ili neslogu u domu.

Tradicionalna uskršnja trpeza sa jajima, pogačom, šunkom i renom

Osvećena hrana kao simbol blagoslova

Jedan od najstarijih prazničnih običaja jeste nošenje korpe sa hranom na osvećenje, bilo na Veliku subotu, bilo na vaskršnjoj jutarnjoj liturgiji. U narodu je duboko ukorenjeno verovanje da osvećena hrana donosi zdravlje, sreću i blagostanje porodici.

Zbog toga je svaki deo uskršnje trpeze imao poseban značaj, a prema starim običajima, sa hranom koja je blagoslovena postupalo se sa velikim poštovanjem.

Zašto se jagnjetina po verovanju ne jede pre Đurđevdana

Iako se jagnjetina danas često smatra jednim od glavnih simbola Uskrsa, u narodnom predanju postojalo je pravilo koje su mnogi nekada strogo poštovali — jagnjetina se nije jela ako Uskrs pada pre Đurđevdana.

Prema starom verovanju, nije bilo dobro jesti mlado jagnje pre trenutka kada priroda u potpunosti oživi. Đurđevdan je označavao pravi početak proleća, ali i početak stočarske godine, odnosno vreme kada stoka izlazi na pašu.

Verovalo se da bi konzumiranje jagnjetine pre tog dana moglo da naruši prirodni poredak, a samim tim i da unese nesreću u kuću, pa čak i da utiče na lošu letinu i slab rod tokom godine.

Hrana sa lošom simbolikom izbegavala se za praznik

Uskrs je praznik radosti, ali i dan u kojem se pamti izdaja Jude Iskariotskog. Zbog toga su u pojedinim evropskim tradicijama postojala jela koja su simbolično povezivana sa Judom i koja su se izbegavala tokom praznika.

Među njima se najčešće pominje pečurka poznata kao „Judino uho“, kao i određene vrste kolača čija simbolika podseća na apostole, ali sa namernim izostavljanjem Jude. Iako ova jela nisu deo uobičajene domaće trpeze, verovalo se da njihovo unošenje u praznični obrok može simbolično doneti neslogu i neprilike u domu.

Pravila u kuhinji bila su podjednako važna

Naši preci nisu pazili samo na izbor hrane, već i na način na koji se ona priprema, naročito tokom Velikog petka, dana koji je u tradiciji obeležen tišinom, smirenošću i poštovanjem.

Uskršnja jaja ukrašena dekupaž tehnikom sa motivima Uskrsa

Postojalo je verovanje da tog dana hranu ne treba mešati nožem, jer se smatralo da nož priziva svađu i razdor među ukućanima. Takva simbolika zadržala se i u narodnim izrekama, pa se pažnja obraćala i na najmanje detalje u pripremi obroka.

Posebna pravila važila su za uskršnja jaja

Jaja, kao najvažniji simbol Uskrsa, pratila su brojna verovanja. Smatralo se da ljuske nikako ne treba ostavljati cele, jer bi, prema narodnom predanju, mogle da posluže za magijske radnje. Zato su se obavezno lomile ili sitnile nakon upotrebe.

Čak je i način na koji se jaje razbija imao svoje značenje. Verovalo se da razbijanje na užem kraju donosi razočaranje, dok se širi kraj smatrao srećnijim i povoljnijim izborom.

Ostaci sa praznične trpeze nisu smeli da se bacaju

U narodnom verovanju posebno mesto zauzimala je i predstava o moći osvećene hrane. Smatralo se da hleb pečen na Veliki petak ima posebnu snagu, da dugo ostaje svež i da može imati lekovita svojstva. Takođe se verovalo da jaja snesena tog dana ostaju dobra tokom čitave godine.

Zbog toga se ostaci uskršnjeg obroka nikada nisu bacali tek tako. Bilo je nezamislivo da se mrvice ili delovi osvećene hrane nađu u smeću, jer se to smatralo velikim grehom.

Umesto toga, sa ostacima se postupalo pažljivo i sa poštovanjem. Mrvice su se često spaljivale, verujući da dim štiti kuću i ukućane. Ponekad su zakopavane u njivi ili bašti kako bi podstakle dobar rod, dok su ljuske od jaja bacane u vinograde i polja kao zaštita od nevremena i oluja.

Stari običaji kao deo praznične simbolike

Iako mnoga od ovih verovanja danas više ne zauzimaju isto mesto u svakodnevnom životu, ona i dalje svedoče o tome koliko je uskršnja trpeza nekada bila važan deo porodičnog i duhovnog identiteta.

Za naše pretke Uskrs nije bio samo praznik okupljanja i bogate trpeze, već i vreme kada se svaki detalj posmatrao kroz simboliku, poštovanje i želju da se u dom prizovu mir, zdravlje i blagostanje. Upravo zato su stari običaji i danas zanimljiv podsetnik na to koliko je tradicija nekada bila duboko utkana u svakodnevni život.

