Slušaj vest

Junus Emre Dogan, koji već duže vreme gradi život u Srbiji sa suprugom Milenom, redovno deli svoje impresije o ovdašnjoj svakodnevici na društvenim mrežama. Iako primećuje brojne sličnosti između Srba i Turaka, jedan društveni fenomen mu je i dalje prilično stran i na njega se, uprkos godinama provedenim ovde, teško navikava.

Najveći kulturološki šok za njega je predstavljala činjenica da je u Srbiji potpuno prihvaćeno i uobičajeno da partneri otpočnu zajednički život pre nego što zvanično sklope brak ili se bar vere.

U galeriji pogledajte fotografije Junusa Emrea Dogana sa suprugom Milenom:

1/7 Vidi galeriju Junus Emre Dogan i Milena Foto: printscreen/instagram/turcinusrbiji

"Kao Turčinu, to mi nikako nije bilo jasno. Kod nas, ako živiš sa nekim, to znači da planiraš brak. Bar veridba mora da postoji", objasnio je Junus.

Skrivanje od roditelja kao turska realnost

On ističe da su u njegovoj domovini pritisak porodice i društvene norme toliko jaki da je ovakav model ponašanja gotovo nezamisliv, bar ne javno. Ispričao je i anegdotu o svom prijatelju koja ilustruje stroge turske običaje.

"Znam ljude koji su pokušavali da žive zajedno, ali su to krili. Jedan moj drug sa fakulteta je živeo sa devojkom, ali kada bi dolazili njeni roditelji, morao je da se iseli na nekoliko dana. To je bukvalno bio tajni život."

Dolaskom u Srbiju, ostao je zatečen ležernošću kojom ljudi pristupaju vanbračnim zajednicama i činjenicom da se takve odluke nimalo ne taje od okruženja.

Tradicija ispred modernih trendova

Iako je živeo u modernijem okruženju, Junus je odlučio da sledi sopstveni osećaj za ispravno. Umesto dugog testiranja zajedničkog života, vrlo brzo se odlučio na odlučujući korak.

"Meni je to bilo potpuno čudno, pa sam uradio ono što je meni normalno - zaprosio sam devojku vrlo brzo i ubrzo smo se venčali", rekao je kroz osmeh.

Na kraju je podelio i mudru poruku o tome kako su definicije "normalnog" subjektivne i zavise isključivo od vaspitanja i vrednosti koje ponesemo iz matičnog društva. Svojim pratiocima je postavio i intrigantno pitanje: "Šta vi mislite – da li je normalno živeti zajedno pre braka ili to ipak znači da veza mora biti ozbiljna?"

Pogledajte video: Srpska snajka iz Austrije udala se u narodnoj nošnji