Jorgovan se smatra cvetom koji u dom priziva radost, porodični sklad i opšte blagostanje, zbog čega je običaj da se upravo njime ukrašavaju prostorije tokom proslave Vaskrsa.

Hrišćansko predanje nudi dirljivo objašnjenje nastanka ovog mirisnog grma. Prema ovoj priči, nakon što je Isus razapet, Bogorodica je, iscrpljena od tuge, zaspala u zaklonu jednog drveta. Osećajući njenu bol, drvo je spustilo svoje grane kako bi je zaštitilo od hladnih vetrova i nepogoda. Kada se probudila i osetila tu blagodat, ona ga je blagoslovila, nakon čega je ono procvetalo u raskošni i mirisni jorgovan – biljku koja od tada simbolizuje nadu i novi život.

Grane jorogovana na biciklu u prirodi
Jorgovan simbolizuje vaskršnju obnovu i blagostanje

Miris koji donosi mir i napredak

U narodnoj tradiciji, jorgovan je sinonim za spokoj i bliskost među ukućanima. Njegov specifičan i intenzivan miris ne služi samo za osvežavanje prostora, već ima moć da umiri misli i stvori toplu, prazničnu atmosferu.

Verovanje kaže da unošenje jorgovana u kuću neposredno pred Vaskrs osigurava napredak čitavoj porodici, jer se njegova energija savršeno nadovezuje na simboliku vaskrsenja i novog početka. Bez obzira na to da li krasi centralnu trpezu ili se nalazi u vazi u uglu sobe, on deluje kao mirisni čuvar kućne sreće.

Značenje boja i narodna verovanja

Grana ljubičastog jorgovana
Jorgovan simbolizuje vaskršnju obnovu i blagostanje

Prilikom odabira buketa, važno je znati da svaka boja nosi svoju poruku. Ljubičasti cvetovi su od davnina povezani sa prvim ljubavnim iskrama i zanesenošću, dok se beli jorgovan smatra simbolom čestitosti, nevinosti i nepokolebljive vernosti.

Pored toga što je estetski ukras, jorgovan zauzima važno mesto i u narodnoj magiji i ritualima. Postoji staro verovanje da se devojke mogu poslužiti malom "pomoći" prirode kako bi saznale svoju sudbinu. Naime, veruje se da umivanje ili kupanje u vodi u kojoj su stajali cvetovi jorgovana može prizvati viziju budućeg životnog saputnika.

