Freska Blagovesti stara 700 godina u Dečanima zadivljuje ljudski um: Biblijski trenutak u srpskom manastiru fascinirao svet
Blagovesti su hrišćanski praznik koji obeležava vest Arhangela Gavrila Devici Mariji da će roditi Isusa Hrista. Praznik nosi snažnu poruku o veri i unutrašnjem pristanku na velike životne promene, pa se često tumači i kao trenutak preokreta - kada započinje nova etapa, kako u religijskom, tako i u simboličkom smislu.
Blagovesti su često predstavljane na freskama i ikonama u srpskim manastirima i crkvama, kako u srednjem veku, tako i danas. Međutim, četiri ikone su posebno značajne - u Visokim Dečanima, Hilandaru, Ohridu i Krušedolu.
Hilandarska ikona Blagovesti je značajno delo iz riznice manastira Hilandara, koja potiče s početka 18. veka. Prikazuje biblijski trenutak kada Arhangel Gavrilo saopštava Presvetoj Bogorodici radosnu vest da će roditi Isusa Hrista, a ikona se čuva u manastirskoj riznici na Svetoj Gori.
Manastir Hilandar je inače poznat po čudotvornim ikonama Presvete Bogorodice, od kojih je najpoznatija Trojeručica, a poseduje i druge značajne ikone iz različitih perioda.
Čuvena je i freska Blagovesti u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, koji štiti Unesko, a koji je organizacija Evropa Nostra uvrstila među najugroženije spomenike kulture, naglašavajući trajnu opasnost. Ova freska i danas izgleda gotovo isto kao pre skoro 70 godina i fascinira svet svojom lepotom.
Na Facebook stranici manastira Visoki Dečani u jednoj od objava dat je kratak opis freske: "Blagovesti, freska na istočnom luku ispod kupole dečanske crkve, oko 1340. godine. Ono što zadivljuje ljudski um do potpune tišine, prije svega jeste dinamika samog događaja Blagovesti, oslikana u pogledima, mimici i uopšte pokretima tela Arhanđela i Majke Božije. Baš onako kako govorimo u Akatistu: "Rečite govornike vidimo pred tobom, Bogorodice, bezglasne kao ribe, jer ne znaju da kažu, kako i devojka ostaješ i kako si mogla roditi!"
