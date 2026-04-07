Slušaj vest

Blagovesti su hrišćanski praznik koji obeležava vest Arhangela Gavrila Devici Mariji da će roditi Isusa Hrista. Praznik nosi snažnu poruku o veri i unutrašnjem pristanku na velike životne promene, pa se često tumači i kao trenutak preokreta - kada započinje nova etapa, kako u religijskom, tako i u simboličkom smislu.

Blagovesti su često predstavljane na freskama i ikonama u srpskim manastirima i crkvama, kako u srednjem veku, tako i danas. Međutim, četiri ikone su posebno značajne - u Visokim Dečanima, Hilandaru, Ohridu i Krušedolu.

U galeriji pogledajte Blagovesti na srpskim ikonama:

1/6 Vidi galeriju Blagovesti na srpskim ikonama Foto: akg-images / akg-images / Profimedia, François Guénet / akg-images / Profimedia, ART Collection / Alamy / Profimedia

Hilandarska ikona Blagovesti je značajno delo iz riznice manastira Hilandara, koja potiče s početka 18. veka. Prikazuje biblijski trenutak kada Arhangel Gavrilo saopštava Presvetoj Bogorodici radosnu vest da će roditi Isusa Hrista, a ikona se čuva u manastirskoj riznici na Svetoj Gori.

Manastir Hilandar je inače poznat po čudotvornim ikonama Presvete Bogorodice, od kojih je najpoznatija Trojeručica, a poseduje i druge značajne ikone iz različitih perioda.

Freska Blagovesti, manastir Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji Foto: Printscreen

Čuvena je i freska Blagovesti u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, koji štiti Unesko, a koji je organizacija Evropa Nostra uvrstila među najugroženije spomenike kulture, naglašavajući trajnu opasnost. Ova freska i danas izgleda gotovo isto kao pre skoro 70 godina i fascinira svet svojom lepotom.

U galeriji pogledajte unutrašnjost manastira Visoki Dečani:

1/14 Vidi galeriju Unutrašnjost manastira Visoki Dečani Foto: Chris Huby / Le Pictorium / Zuma Press / Profimedia, Printscreen, Andrea Jemolo / akg-images / Profimedia

Na Facebook stranici manastira Visoki Dečani u jednoj od objava dat je kratak opis freske: "Blagovesti, freska na istočnom luku ispod kupole dečanske crkve, oko 1340. godine. Ono što zadivljuje ljudski um do potpune tišine, prije svega jeste dinamika samog događaja Blagovesti, oslikana u pogledima, mimici i uopšte pokretima tela Arhanđela i Majke Božije. Baš onako kako govorimo u Akatistu: "Rečite govornike vidimo pred tobom, Bogorodice, bezglasne kao ribe, jer ne znaju da kažu, kako i devojka ostaješ i kako si mogla roditi!"

Bonus video: