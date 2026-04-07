Tragači kviza Potera poznati su po svom bezgraničnom znanju i savršenoj koncentraciji, ali s vremena na vreme pojave se takmičari pred kojima su čak i oni, potpuno nemoćni. Tako je bilo i u najnovijoj epizodi kviza, iz koje su kao pobednici izašli takmičari, osvojivši 1.090.000 dinara.Žarku Stevanoviću nije preostalo ništa drugo nego da im aplaudira i raduje se njihovom uspehu.

Dvadesetosmogodišnji Miloš Karna i dvadesetpetogodišnji Nenad Novaković Žarku su ovog ponedeljka pokazali da dobro znanje nekada ipak nije dovoljno.

Foto: Adrenalin produkcija

Miloš je najpre iz prve runde izašao sa rekordnih 165.000 dinara odnosno neverovatnih jedanaest tačnih odgovora i bez ijedne greške, a potom u drugoj bez mnogo muke od Žarka odbranio milion! U finalnoj rundi sa osvojenih 90.000 dinara pridružio mu se Nenad, a mladi dvojac pred tragača je postavio veoma težak zadatak od čak 22 koraka prednosti, što je i sam Stevanović prokomentarisao:

„Ništa manje nisam očekivao“, rekao je dodavši: „Sada je red da publika konačno upozna rasterećenog Žarka“.

Ipak, kako mu predaja bez borbe nije svojstvena, Stevanović je krenuo munjevito sa nizom tačnih odgovora. Ipak, nekoliko pitanja na koja nije znao odgovor omelo ga je na putu ka trijumfu.

„Dao sam sve od sebe. Jesam rasterećeno igrao, ali opet, kada sam navukao seriju od prvih nekoliko odgovora, mislio sam da možda i mogu da stignem“, izjavio je nakon poraza.

Video: Trka gde je najstariji učesnik imao više od 80 godina