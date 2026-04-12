Ova biljka je spas protiv insekata i komaraca: Poznata i kao Sveta Petka i hilandarski bosiljak neguje se lako
Tamjanika, poznata i pod nazivima Sveta Petka ili hilandarski bosiljak, jedna je od biljaka koja se kod nas rado gaji i na terasama i u zatvorenom prostoru. Osim što izgleda veoma dekorativno, ova biljka ima i praktičnu vrednost, jer svojim mirisom odbija insekte, pa je mnogi biraju upravo zbog toga.
U našim uslovima može da se uzgaja i kao jednogodišnja i kao višegodišnja biljka, u zavisnosti od toga kako prezimi i da li je zaštićena od hladnoće.
Zbog čega je tamjanika toliko popularna
Tamjanika je veoma cenjena zbog svog izgleda. Ima nežne zelene listove obrubljene svetlijom nijansom, a iako najčešće cveta belim cvetovima, može imati i raznobojne latice koje joj daju dodatnu dekorativnost.
Zbog raskošnog i lepog lišća često se koristi i kao pozadina za druge cvetnice na terasi, posebno za upadljive jednogodišnje biljke, jer svojim izgledom pomaže da one još više dođu do izražaja.
Biljka koja može da pomogne protiv komaraca i moljaca
Osim što lepo izgleda, tamjanika može biti i veoma korisna u domu. Spada u biljke sa repelentnim svojstvima, jer njeni listovi sadrže aromatična ulja koja odbijaju insekte.
Posebno se ističe njeno delovanje protiv komaraca i moljaca, zbog čega se često drži na prozorima, balkonima i u prostorijama u kojima boravimo tokom toplijih meseci.
Može da prezimi, ali ne podnosi jake mrazeve
Iako se u botanici vodi kao višegodišnja biljka, tamjanika je osetljiva na niske temperature. Ako je na jesen unesete u kuću ili je zaštitite od mraza, može da traje godinama.
Ukoliko ostane napolju, a zima nije previše oštra, njen nadzemni deo može da izmrzne, ali će na proleće često ponovo izbiti mladi izdanci. Međutim, ako je zima bila veoma jaka i biljka je ostala nezaštićena na otvorenom, velika je verovatnoća da neće opstati, pa će biti potrebno da posadite novu, bez obzira na to da li je bila u bašti ili u saksiji.
Kako se pravilno neguje tamjanika
Da bi tamjanika lepo rasla i bila bujna, potrebno je da joj obezbedite odgovarajuće uslove.
Umereno zalivanje
Ovu biljku ne treba preterano zalivati. Najbolje je da je zalivate tek kada se površinski sloj zemlje prosuši, jer višak vlage ne podnosi dobro.
Dovoljno svetlosti, ali bez jakog sunca
Tamjanika najbolje uspeva na svetlom mestu, ali ne voli prejako direktno sunce. Najviše joj odgovara jutarnja svetlost ili blago filtrirano svetlo.
Zaštita od hladnoće
Najviše joj prijaju umerene temperature. Potrebno je da bude zaštićena od hladnoće i promaje, naročito kada temperatura padne ispod 10 stepeni.
Lagano i propusno zemljište
Važno je da raste u zemlji koja je lagana i dobro drenirana, kako se voda ne bi zadržavala oko korena.
Prihrana u toplijem delu godine
Tokom proleća i leta može povremeno da se prihranjuje blagim đubrivom namenjenim lisnatim biljkama. Ipak, sa prihranom ne treba preterivati.
Redovno orezivanje za gušći izgled
Ako povremeno skraćujete izdanke, biljka će biti gušća i lepše će se razvijati. Orezivanje joj pomaže da zadrži uredan i raskošan izgled.
Presađivanje po potrebi
Tamjaniku je poželjno presaditi jednom godišnje ili onda kada primetite da joj je saksija postala tesna.
Lako razmnožavanje
Jedna od prednosti ove biljke je i to što se veoma lako razmnožava. Reznice brzo puštaju koren, bilo da ih držite u vodi ili ih odmah stavite u vlažnu zemlju.
Video: Kako napraviti fontanu u bašti