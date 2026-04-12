Tamjanika, poznata i pod nazivima Sveta Petka ili hilandarski bosiljak, jedna je od biljaka koja se kod nas rado gaji i na terasama i u zatvorenom prostoru. Osim što izgleda veoma dekorativno, ova biljka ima i praktičnu vrednost, jer svojim mirisom odbija insekte, pa je mnogi biraju upravo zbog toga.

U našim uslovima može da se uzgaja i kao jednogodišnja i kao višegodišnja biljka, u zavisnosti od toga kako prezimi i da li je zaštićena od hladnoće.

Zbog čega je tamjanika toliko popularna

Tamjanika je veoma cenjena zbog svog izgleda. Ima nežne zelene listove obrubljene svetlijom nijansom, a iako najčešće cveta belim cvetovima, može imati i raznobojne latice koje joj daju dodatnu dekorativnost.

Tamjanika u saksiji na terasi kao ukrasna biljka koja odbija komarce Foto: Ricardo Rocha / Alamy / Profimedia

Zbog raskošnog i lepog lišća često se koristi i kao pozadina za druge cvetnice na terasi, posebno za upadljive jednogodišnje biljke, jer svojim izgledom pomaže da one još više dođu do izražaja.

Biljka koja može da pomogne protiv komaraca i moljaca

Osim što lepo izgleda, tamjanika može biti i veoma korisna u domu. Spada u biljke sa repelentnim svojstvima, jer njeni listovi sadrže aromatična ulja koja odbijaju insekte.

Posebno se ističe njeno delovanje protiv komaraca i moljaca, zbog čega se često drži na prozorima, balkonima i u prostorijama u kojima boravimo tokom toplijih meseci.

Može da prezimi, ali ne podnosi jake mrazeve

Iako se u botanici vodi kao višegodišnja biljka, tamjanika je osetljiva na niske temperature. Ako je na jesen unesete u kuću ili je zaštitite od mraza, može da traje godinama.

Ukoliko ostane napolju, a zima nije previše oštra, njen nadzemni deo može da izmrzne, ali će na proleće često ponovo izbiti mladi izdanci. Međutim, ako je zima bila veoma jaka i biljka je ostala nezaštićena na otvorenom, velika je verovatnoća da neće opstati, pa će biti potrebno da posadite novu, bez obzira na to da li je bila u bašti ili u saksiji.

Kako se pravilno neguje tamjanika

Tamjanika u saksiji na terasi kao ukrasna biljka koja odbija komarce Foto: Steffen Hauser / botanikfoto / Alamy / Profimedia

Da bi tamjanika lepo rasla i bila bujna, potrebno je da joj obezbedite odgovarajuće uslove.

Umereno zalivanje

Ovu biljku ne treba preterano zalivati. Najbolje je da je zalivate tek kada se površinski sloj zemlje prosuši, jer višak vlage ne podnosi dobro.

Dovoljno svetlosti, ali bez jakog sunca

Tamjanika najbolje uspeva na svetlom mestu, ali ne voli prejako direktno sunce. Najviše joj odgovara jutarnja svetlost ili blago filtrirano svetlo.

Zaštita od hladnoće

Najviše joj prijaju umerene temperature. Potrebno je da bude zaštićena od hladnoće i promaje, naročito kada temperatura padne ispod 10 stepeni.

Lagano i propusno zemljište

Važno je da raste u zemlji koja je lagana i dobro drenirana, kako se voda ne bi zadržavala oko korena.

Prihrana u toplijem delu godine

Tokom proleća i leta može povremeno da se prihranjuje blagim đubrivom namenjenim lisnatim biljkama. Ipak, sa prihranom ne treba preterivati.

Redovno orezivanje za gušći izgled

Ako povremeno skraćujete izdanke, biljka će biti gušća i lepše će se razvijati. Orezivanje joj pomaže da zadrži uredan i raskošan izgled.

Presađivanje po potrebi

Tamjaniku je poželjno presaditi jednom godišnje ili onda kada primetite da joj je saksija postala tesna.

Lako razmnožavanje

Jedna od prednosti ove biljke je i to što se veoma lako razmnožava. Reznice brzo puštaju koren, bilo da ih držite u vodi ili ih odmah stavite u vlažnu zemlju.

Video: Kako napraviti fontanu u bašti