Slušaj vest

Jedan od omiljenih i najveći hrišćanski praznik je Vaskrs, a ono što je posebno zanimljivo jeste običaj koji ga prati - farbanje vaskršnjih jaja.

Pripreme za Vaskrs razlikuju se od običaja do običaja, a jedan od najčešćih jeste izdvajanje prvog obojenog jajeta, koje po starom verovanju čuva kuću do sledećeg Vaskrsa. To jaje široko je poznato pod nazivom "čuvarkuća", ali postoji još jedan naziv - "peraške"

Našarana jaja pre farbanja Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Peraška je prvobitno bio lokalni naziv za vaskršnje obojeno jaje, dok sada taj izraz koristi ceo jug Srbije i veći deo istoka. Potiče od naziva perás, što znači šaren, našaran, šaranje krupnim šarama.

Na jugu Srbije, počevši od pirotskog okruga, farbana jaja svi nazivaju peraške. Pa tako u nekim mestima, među kojima je i Babušnica postoje manifestacije zvane "peraškijada".

Neki taj naziv upotrebljavaju za sva ofarbana vaskršnja jaja, dok neki tako nazivaju samo "čuvarkuću".

Evo šta vam je potrebno za šaranje uskršnjih jaja voskom:

obična olovka ili staro penkalo kutija čioda s glavicama (mogu i čačkalice) boje u kesicama (s pigmentom, najjeftinije) velika debela sveća jaja

Našarana uskršnja jaja Foto: Shutterstock

Na običnu olovku nabodite čiodu sa loptastim vrhom, to će vam biti alat za šaranje jaja. Upalite sveću, nek se dobro razgori i oko fitilja nakupi rastopljen vosak. Umačite čiodu u otopljen vosak, zatim na vatru plamena, i brzo prinosite jajetu pa crtajte. Umesto olovke sa čiodom, možete koristiti i staro penkalo.

U crkvenim prodavnicama često možete naći čist vosak u kockama koji služi za šaranje jaja. Postupak je sličan kao sa svećom, vrh penkala zagrejte na vatri, potom zagrebete malo voska, pa ponovo prinesete vatri da se lepo otopi i zatim prinesite jajetu da crtate. Postupak se tako ponavlja.

Potrebno je malo prakse dok ne steknete sigurnost i jasan potez. Ukoliko je namaz pretanak, nanesite vosak još jednom. Tokom voskarenja uvek čiodu s voskom ili penkalo otopite u plamenu, to je veoma važno.

Jaja našarana voskom Foto: Profimedia

Šarano jaje umačite u boje koje ste pripremili po uputstvu na kesici (stavite po 2 kesice, a vode i sirćeta prema uputstvu za jednu). Okrećite jaje da se ravnomerno oboji. Izvadite jaje iz boje, obrišite ga salvetom, a ako se vosak nije skinuo sa jajeta, prinesite ga vatri da otopite ostatak pa ga ponovo obrišite salvetom.

