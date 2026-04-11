Renovirala je kuću iz 1903. pa pronašla blago ispod boje na kaminu

Jedna ljubiteljka "uradi sam" (DIY) projekata pronašla je pravo dragoceno blago skriveno ispod naslaga boje na starinskom kaminu u svom domu, a njeno otkriće izazvalo je oduševljenje na društvenim mrežama. Kada je boja koja imitira kamen počela da se ljušti, primetila je da se ispod nje krije nešto nesvakidašnje, pa je odlučila da istraži o čemu je reč.

Vintir Rouz već mesecima obnavlja svoju kuću u Ujedinjenom Kraljevstvu, sagrađenu 1903. godine. Dom je prepun karaktera i originalnih detalja kojima Vintir strpljivo vraća stari sjaj. Posebnu pažnju privukao joj je kamin koji je prethodni vlasnik prekrio sprejom sa efektom kamena kako bi se uklopio u neutralno uređen enterijer.

Spektakularne pločice ispod sivo-bele boje

Ispod tog premaza krilo se pravo iznenađenje. Kada je Vintir počela da skida boju, otkrila je predivne, živopisne pločice. Svoj pronalazak podelila je na Instagramu uz opis da je tokom renoviranja naletela na pravo blago.

"Nemam pojma iz kog su razdoblja, da li su originalne ili su dodate naknadno, ali kako god bilo, predivne su i imaju poseban šarm", napisala je ona.

Uz mnogo strpljenja i pažnje, Vintir je prionula na zahtevan posao uklanjanja boje. Koristeći sredstva za skidanje farbe i strugalice, satima je pažljivo čistila površinu. Sav trud se na kraju isplatio. Objavila je fotografije obnovljenog kamina na kojima sada do izražaja dolaze prirodna tekstura drveta i raskošan uzorak pločica. Kamin sada domu daje mnogo više karaktera nego ranije, kada je bio prekriven imitacijom kamena.

Oduševljenje na društvenim mrežama

Konačan rezultat ostavio je pratioce bez daha. Njena objava sa fotografijama „pre i posle“ sakupila je više od 229.000 lajkova, a komentari su bili puni reči hvale: "Neverovatno je šta su sve ljudi spremni da prekreče", "O, Bože, uradili ste neverovatan posao", "Vi ste prava svetica! Svaka čast što ste otkrili tu lepotu", "Trebalo bi zakonom zabraniti prekrivanje ovakve umetnosti".

