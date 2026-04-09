U svetu dejtinga pojavio se novi trend koji je zabrinuo stručnjake za veze, a poznat je pod nazivom „6-7“. Iako se činilo da je ocenjivanje ljudi na skali od 1 do 10 stvar prošlosti, ta praksa se vratila, ali ovaj put uz nešto konkretnije objašnjenje. Ipak, ako vas neko odabere prema ovoj logici, to uopšte nije kompliment.

Šta zapravo predstavlja trend "6-7"?

Ako ste na prvu pomislili da ovaj trend ima veze sa onim besmislenim viralnim "6-7" trendom koji je nedavno preplavio društvene mreže i posebno osvojio generaciju Alfa, prevarili ste se. Ovde nije reč o tome. Osnovna ideja ovog pristupa jeste izlaziti sa osobom koju biste na skali privlačnosti ocenili šesticom ili sedmicom. Zagovornici ovakvog razmišljanja tvrde da su takve osobe emocionalno dostupnije, pouzdanije i spremnije da ulažu u odnos od onih koje bi se smatrale "desetkama".

Logika iza toga je prilično jednostavna – osobe koje se percipiraju kao izuzetno privlačne navodno imaju više izbora i zbog toga su manje prisutne u vezi. Uz to, mnogi priznaju da se osećaju nesigurno ako smatraju da je partner privlačniji od njih.

Spuštanje kriterijuma ili potraga za stabilnošću?

Trend je izazvao podeljene reakcije. Novinarka Brijana Lajman smatra da je reč o čistom spuštanju kriterijuma.

"Mislim da bi svako svog partnera trebalo da doživljava kao čistu desetku. Kad bi mi partner rekao: "Nisi mi desetka", više mi ne bi bio partner", poručila je ona.

Dodala je i da bi ljudi trebalo da odaberu tri ili četiri kategorije koje su im u vezi najvažnije, a zatim da u njima traže svoju "desetku". S druge strane, deo ljudi smatra da odustajanje od potrage za savršenstvom ne mora nužno biti loše. Po njima, reč je o realističnijem pristupu upoznavanju i pokušaju da se veći naglasak stavi na stabilnost, a manji na površnu privlačnost.

Mišljenja stručnjaka su podeljena

Suzan Trombeti, direktorka agencije za upoznavanje "Exclusive Matchmaking", objašnjava da se trend "6-7" temelji na pretpostavci da će "osoba koja se smatra manje privlačnom biti zahvalnija i više ulagati u vezu, za razliku od "desetke" koja navodno ima više izbora".

Njena koleginica Epril Dejvis, osnivačica agencije "Luma Luxury Matchmaking", u svemu ipak vidi i nešto pozitivno. Smatra da ovaj trend podstiče samce da nekome pruže priliku i dopuste da se iskra razvije s vremenom, umesto da stalno traže trenutnu, idealizovanu hemiju.

"Mnogi idealizuju trenutnu hemiju i zanemaruju stvarne pokazatelje dugoročne kompatibilnosti", pojasnila je ona.

Ipak, Trombetijeva odbacuje ideju da bi neko ko je "šestica" ili "sedmica" automatski bio i bolji partner.

"Neko ko je vrlo privlačan može istovremeno biti emocionalno dostupan, zreo i sposoban za povezivanje, baš kao što neko ko se ne smatra posebno privlačnim ne mora imati nijednu od tih osobina. To je samo generalizacija", zaključila je ona.

Pogledajte video: Opasan novi trend među decom