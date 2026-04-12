Tokom Vaskrsa jaja su nezaobilazan deo svake praznične trpeze. Kuvana, ofarbana, ukrašena, spremna za kucanje, a zatim i za jelo — često u mnogo većem broju nego inače. Upravo zato mnogi se ovih dana pitaju koliko kalorija zapravo ima jedno kuvano jaje i kada uživanje može da pređe u preterivanje.

Iako se jaja smatraju veoma hranljivom namirnicom, važno je znati koliko ih je dovoljno da biste uživali u prazniku, a da ne preopteretite organizam.

Koliko kalorija ima jedno kuvano jaje

Kucanje jajima je tradicija za Vaskrs Foto: Zoonar/Ppalis Michalakis, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Jedno kuvano jaje srednje veličine, teško oko 60 grama, sadrži približno 85 kalorija. To znači da već tri kuvana jaja, koliko mnogima za Vaskrs deluje sasvim uobičajeno, donose oko 255 kalorija.

Najveći deo kalorijske vrednosti nalazi se u žumancetu, koje sadrži masti, ali i važne vitamine poput A, D, E i K. Sa druge strane, belance je poznato kao kvalitetan izvor proteina, uz mali broj kalorija, zbog čega se jaje smatra zasitnom i hranljivom namirnicom.

Šta sve sadrži kuvano jaje

Na 100 grama kuvanog jajeta prosečno dolazi:

oko 12,5 grama proteina

oko 10,6 grama masti

oko 1,1 gram ugljenih hidrata

Kucanje jajima na pravoslavni Uskrs Foto: Stefan Simonovski / Alamy / Profimedia

Upravo zbog ovakvog sastava kuvana jaja mogu biti dobar izbor za obrok, jer obezbeđuju sitost i niz korisnih hranljivih materija.

Koliko jaja dnevno je bezbedno

Prema savetima nutricionista, zdrave osobe uglavnom mogu da pojedu između tri i pet jaja dnevno bez većih problema. Međutim, tokom praznika situacija je malo drugačija, jer se uz jaja obično jedu i druge kalorične namirnice — ruska salata, šunka, pečenje, hleb, kolači i razni dodaci.

Zbog toga nije presudno samo koliko ste jaja pojeli, već i šta se još našlo na tanjiru.

Ko mora da bude oprezniji

Za osobe koje imaju povišen holesterol, srčane tegobe ili dijabetes savetuje se veća umerenost. U tim slučajevima preporuka je da se unosi najviše jedno do dva jaja dnevno, i to uz prethodni savet lekara.

Kucanje jajima je običaj star vekovima Foto: Bilal Jawich / Xinhua News / Profimedia

Drugim rečima, iako su jaja zdrava, njihova količina ipak treba da bude prilagođena opštem zdravstvenom stanju i ostatku ishrane.

Ključ je u meri, a ne u odricanju

Vaskrs nije vreme za stroga ograničenja i brojanje svakog zalogaja, već praznik radosti, okupljanja i uživanja. Ipak, kao i u svemu, i ovde je najvažnija mera.

Kuvano jaje može biti odličan saveznik u ishrani, ali pod uslovom da ne preteramo i da ga ne kombinujemo sa previše teškim prilozima, salatama sa majonezom, suhomesnatim proizvodima i dugim sedenjem za stolom.

