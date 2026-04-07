Sigurno vam se nekada dogodilo da posle završenog pranja iz mašine izvadite sudove koji nisu potpuno čisti. U takvim situacijama mnogi prvo posumnjaju na deterdžent ili sam uređaj, ali problem je vrlo često mnogo jednostavniji — način na koji je posuđe raspoređeno u mašini.

Posebno važnu ulogu ima donja korpa, koja se često puni bez mnogo razmišljanja, kao mesto za sve što ne stane gore. Ipak, ona ima tačno određenu namenu, a pravilno korišćenje može napraviti veliku razliku u krajnjem rezultatu pranja.

Donja korpa je predviđena za najzahtevnije sudove

Donji deo mašine za sudove zapravo je njena najjača zona. Pošto se nalazi najbliže snažnim mlaznicama i izložen je višoj temperaturi, predviđen je za veće, teže i zaprljanije komade posuđa.

Tu bi, pre svega, trebalo da stoje tanjiri, velike činije, šerpe, tiganji, poklopci i vatrostalne posude. Ukratko, sve ono što može da izdrži jači mlaz vode i više temperature, a pritom zahteva temeljno pranje, treba slagati upravo u donju korpu.

Šta ne bi trebalo stavljati dole

Pošto donja korpa trpi snažniji pritisak vode i višu toplotu, nije svako posuđe pogodno za to mesto. Osetljivi predmeti, poput finih čaša, plastike i termos posuda, mogu da se oštete ili deformišu ako se peru u donjoj zoni.

Posebno treba obratiti pažnju na oznake proizvođača. Ako na nekom sudu piše da je namenjen samo za gornju korpu, to pravilo treba poštovati.

Oprez je potreban i sa oštrim ili sitnim predmetima. Noževi i manji komadi pribora mogu da se pomere tokom pranja, da izazovu štetu ili čak ometaju rad prskalica.

Najčešće greške pri punjenju mašine

Ni najbolja mašina za sudove ne može da nadoknadi loše raspoređeno posuđe. Kada sudovi nisu pravilno složeni, voda i deterdžent ne mogu da dopru do svih površina, pa rezultat budu fleke, ostaci hrane i potreba za ponovnim pranjem.

Jedna od najčešćih grešaka je pretrpavanje. Iako mnogi žele da u jednu turu ubace što više posuđa, to često daje suprotan efekat. Sudovima je potreban prostor da bi voda i deterdžent mogli ravnomerno da kruže.

Kada su tanjiri, činije i šerpe previše zbijeni ili naslagani jedni preko drugih, pojedini delovi ostaju nedovoljno oprani.

Važno je da ništa ne blokira prskalice

Još jedan čest problem nastaje kada visoki ili loše postavljeni sudovi ometaju rad važnih delova mašine. Ako tanjiri ili drugi veliki predmeti blokiraju posudu za deterdžent ili sprečavaju okretanje prskalica, pranje neće biti efikasno.

Zato je važno da pri slaganju ne razmišljate samo o tome da sve stane, već i da svaki deo mašine može nesmetano da radi.

Pogrešna korpa može pokvariti rezultat

Greška je i kada se veliki predmeti stavljaju u gornju korpu, a osetljivo posuđe u donju. Na taj način sudovi se izlažu pogrešnom pritisku vode i temperaturi, što može da utiče i na kvalitet pranja i na njihovu trajnost.

Upravo zato raspored u mašini nije sitnica, već jedan od ključnih koraka da bi posuđe izašlo čisto i bez oštećenja.

Kako da posuđe bude bolje oprano

Ako želite da mašina pere što efikasnije, važno je da donju korpu koristite za glomazne, čvrste i zaprljane sudove, a gornju za lakše i osetljivije komade. Izbegavajte pretrpavanje, pazite da ništa ne blokira mlaznice i uvek proverite da li je posuđe raspoređeno tako da voda može da dopre do svake površine.

