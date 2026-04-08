Dnevni horoskop za 8. april: Ovnove čeka novi poslovni projekat, Lavovi uživaju u neobaveznom flertu, a Device...
Dnevni horoskop za 8. april. Detaljna astrološka prognoza za sve znake. Evo šta pripadnike Zodijaka čeka ove srede.
OVAN
Očekuje vas konstruktivan razgovor s nadređenom osobom o novom poslovnom projektu. Prezadovoljni ste kako se vaša emotivna veza razvija. To vas ipak ne sprečava da neobavezno flertujete sa strane. Zdravlje je stabilno.
BIK
Prilično ste samouvereni, vredni i optimistični. Na poslu ste preuzeli ulogu vođe i uživate u dominaciji. Zadovoljni ste vezom. Vaše emocije su intenzivne i strastvene. Imate veća očekivanja od partnerskog odnosa. Osećate se dobro.
BLIZANCI
Završavate poslovnu saradnju sa inostranim saradnicima jer ste nezadovoljni kako se odvijala. Emotivna veza se uspešno razvija, iako partner ima tajne koje uspešno krije od vas. Kod muškaraca je moguć problem sa urogenitalnim traktom.
RAK
Očekuje vas uobičajeni radni dan, tokom kog ćete imati puno obaveza, ali ćete ujedno uživati u njima. Nezadovoljni ste vezom i ozbiljno razmišljate da je prekinete. Partner ne primećuje vaše nezadovoljstvo. Zdravlje je stabilno.
LAV
Očekuje vas poslovni sastanak na kom ćete odlično proći. Sledi vam i priliv novca, zbog toga se dobro osećate. Uživate u neobaveznom flertu i ne primećujete da bračni partner nije srećan. Mogući su bolovi u leđima.
DEVICA
Zadovoljni ste rezultatima rada, ali nezadovoljni ste što mnogo vremena trošite na prevazilaženje teškoća. Emotivno ste neispunjeni jer ne uspevate da nađete adekvatnog partnera. Cirkulacija je loša.
VAGA
Finansije su vam stabilne. Dozvoljavate sebi da odradite neke poslove iz čistog idealizma i želje da pomognete. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas poznanstvo sa osobom iz inostranstva. Glava vam je osetljiva.
ŠKORPIJA
Vredni ste i više poslova ili više obaveza odrađujete paralelno. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas novo poznanstvo preko posla. Zdravlje vam je osetljivo. Povedite računa o bubrezima, glavi i genitalijama.
STRELAC
Pripazite se tajnih neprijatelja na poslu. Posmatraju vas i spremaju se da vas napadnu. Veza odlično napreduje. Partner je sklon flertu, ali vi mu na tome ne zamerate jer ste sigurni u njegova osećanja. Zdravlje je stabilno.
JARAC
Imate odličnu saradnju s kolegama. Očekuje vas priliv finansija. Zadovoljni ste poslovno-finansijskom situacijom. Veza se razvija bolje nego što ste očekivali, a emocije i strast su vam žestoko proradili. Osećate se dobro.
VODOLIJA
Imate odličnu intuiciju. Najbolje je da je poslušate prilikom donošenja bilo kakvih poslovnih odluka. Preuzeli ste sve porodične obaveze na sebe pošto je bračni partner na putu. Zdravlje je solidno, sem što vam je pritisak sklon oscilacijama.
RIBE
Vredni ste, samouvereni, posvećeni obavezama. Zadovoljni ste rezultatima i imate osećaj da nema onoga šta ne možete da postignete. Ukoliko ste slobodni, nema novih dešavanja na emotivnom polju. Zdravlje je solidno.