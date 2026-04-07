Milijarder Bil Gejts svedočiće 10. juna pred kongresnim komitetom koji istražuje pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna i njegovu saučesnicu Gislejn Maksvel, potvrdio je u utorak izvor blizak istrazi za agenciju AFP.

Suosnivač Microsoft-a nalazi se među istaknutim imenima u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, a koji su otkrili bliska prijateljstva, nedozvoljene finansijske poslove i privatne fotografije sa Epstajnom.

Zatvoreno svedočenje i priznanja

Izvor navodi da će Gejts učestvovati u „transkribovanom intervjuu“, što ukazuje na to da će se njegovo svedočenje održati iza zatvorenih vrata, u istom formatu koji je korišćen za bivšeg predsednika Bila Klintona i Hilari Klinton.

Gejts je ranije priznao da je napravio „ogromnu grešku“ družeći se sa Epstajnom. Tokom sastanka sa zaposlenima u svojoj humanitarnoj fondaciji u februaru, on je:

Priznao afere: Gejts (70) je potvrdio da je imao vanbračne veze sa dve žene iz Rusije.

Negirao optužbe: Odlučno je odbacio bilo kakvu umešanost u Epstajnove zločine.

Izrazio žaljenje: Naveo je da mu je žao što je njegov odnos sa Epstajnom uticao na rad i ugled njegove filantropske organizacije.

Šokantni detalji iz dokumenata

U nacrtu imejla koji se nalazi među dokumentima Ministarstva pravde, Epstajn je izneo teške optužbe na račun milijardera. Epstajn je tvrdio da je njihov odnos varirao od „pomaganja Bilu da nabavi drogu kako bi se nosio sa posledicama seksa sa Ruskinjama, do olakšavanja njegovih nedozvoljenih sastanaka sa udatim ženama“.