Na samoj granici Egejskog mora, usidrena između Peloponeza i Krita, nalazi se Antikitera - majušno ostrvo koje Grci ljubomorno čuvaju od masovnog turizma. Ovo je mesto gde caruju tišina i netaknuta priroda, a nedostatak gužve je sasvim prirodno stanje. Povezanost sa kopnom održava se trajektom, mada zimske oluje i snažna bura često prekidaju plovidbu, čineći život na ostrvu potpuno zavisnim od brodova koji dopremaju sve potrepštine - od namirnica do goriva.

Ostrvo Antikitera u Grčkoj Foto: Aris Messinis / AFP / Profimedia

Jedna kafana kao centar sveta

Srce društvenog života na Antikiteri je jedina lokalna kafana, koja ima ulogu i prodavnice i glavnog mesta za okupljanje. To je autentična pozornica na kojoj se uz kafu prepliću priče meštana o istoriji i svakodnevnim izazovima. Za putnike namernike, ovo je jedinstvena prilika da osete pravi duh lokalne kulture i razmene novosti sa stanovništvom u ambijentu gde vreme kao da je stalo.

Divlja priroda i drevne staze

Pejzaž ostrva je sirov i očaravajući - niska brda obrasla specifičnom florom, usamljene kapelice i obala sa peskom i šljunkom nude savršeno utočište od modernog stresa. Ljubitelji pešačenja ovde mogu istraživati stare puteljke koji vode do zabačenih vidikovaca, dok su plaže Kseropotamos i Kamarila idealne za one koji tragaju za potpunim mirom uz šum mora.

Ostrvo burne prošlosti i pirata

Iako je danas sinonim za spokoj, Antikitera krije dinamičnu istoriju. Prvobitno su je naseljavali Dolopi, a kasnije Driopi i Krićani. Rimljani su ovo izolovano parče zemlje koristili kao mesto za proterivanje neposlušnih podanika, dok su ga u kasnijim vekovima pirati koristili kao svoje sigurno utočište.

Arheološke senzacije koje su zadivile svet

Ovo ostrvo je postalo svetski poznato zahvaljujući dva epohalna otkrića s početka 20. veka:

"Mladić sa Antikitere": Bronzana skulptura iz 4. veka pre nove ere, izvađena iz morskih dubina 1900. godine.

Antikiterski mehanizam: Pronađen 1901. godine, ovaj neverovatno složen uređaj iz 1. veka pre nove ere smatra se prvim analognim računarom na svetu, korišćenim za astronomske i kalendarske proračune.

Oba artefakta danas predstavljaju najvrednije eksponate Nacionalnog arheološkog muzeja u Atini.

Letnje oživljavanje i povratak korenima

Ostrvo dobija novu energiju tokom letnjih meseci, kada se potomci lokalnih porodica iz Australije i drugih krajeva sveta vraćaju svojim korenima. Tada kafana i plaže živnu, a porodična okupljanja ispunjavaju vazduh radošću. Antikitera ostaje idealna destinacija za one koji žele da vide Grčku onakvu kakva je nekada bila - autentičnu, sporu i u savršenom skladu sa svojom istorijom i prirodom.

