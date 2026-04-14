U srcu Berna, šarmantne srednjovekovne prestonice Švajcarske, nalazi se jedan od najuznemirujućih javnih spomenika u Evropi.

Fontana koja jede decu prikazuje grotesknu figuru koja proždire golo dete dok u drugoj ruci drži vreću punu još beba. Već pet vekova, ova uznemirujuća statua izaziva rasprave, teorije i neprijatna pitanja na koja ni danas nema jasnih odgovora.

Uznemirujući detalji koji zaokupljuju pažnju posetilaca

Bronzana figura, koja stoji na vrhu šarenog izvora još od 1546. godine, prikazuje prizor iz noćne more, zaustavljen u vremenu. Stvorenje nalik ogru nosi šiljati šešir i srednjovekovnu odeću, sa širom otvorenim ustima dok proždire bespomoćno dete.

Fontana koja jede decu Foto: Siegfried Kuhn / Universal images group / Profimedia

Levom rukom drži vreću punu drugih žrtava, čiji se sićušni udovi vide kroz otvor, a izraz lica statue odražava i glad i zlobno zadovoljstvo.

Ono što ovaj spomenik čini posebno upečatljivim jeste njegova istaknuta lokacija na Kornhausplatzu, jednom od najprometnijih trgova u Bernu. Hiljade turista i meštana svakodnevno prolazi pored njega – mnogi zastaju u šoku pred ovako slikovitim prizorom. Deca često upiru prstom i postavljaju pitanja na koja roditelji teško odgovaraju.

Teorije koje pokušavaju da objasne neobjašnjivo

Istoričari i folkloristi predložili su brojne teorije o ovoj srednjovekovnoj misteriji, ali nijedna ne pruža konačno objašnjenje:

Teorija o antisemitizmu

Neki naučnici smatraju da statua prikazuje srednjovekovne antisemitske optužbe o "krvnim klevetama".

Šiljati šešir podseća na one koje su Jevreji morali da nose u srednjovekovnoj Evropi, a motiv jedenja dece je prikaz lažne optužbe da su Jevreji ubijali hrišćansku decu u ritualne svrhe.

Fontana koja jede decu Foto: Udo Bernhart / DPA / Profimedia

Ipak, za ovu teoriju nema konkretnih istorijskih dokaza koji bi je direktno povezali sa statuom.

Povezanost sa grčkom mitologijom

Druga teorija upoređuje statuu sa Kronosom, grčkim titanom koji je jeo svoju decu kako bi sprečio da ga svrgnu.

Srednjovekovna evropska umetnost često je uključivala klasične mitološke teme, pa je i ova interpretacija moguća.

Statua bi mogla predstavljati destruktivnu prirodu vremena, koje "proždire" buduće generacije.

Objašnjenje kroz karnevalsku tradiciju

Neki istoričari smatraju da figura predstavlja lik iz karnevalskih tradicija – narodnog đavola ili čudovišta koje plaši nestašnu decu.

U srednjovekovnoj Evropi često su se koristili groteskni prikazi u javnim prostorima kako bi se prenela moralna poruka ili održao društveni red.

Poruka bi bila jednostavna: "budi dobar ili snosi posledice".

Fontana koja jede decu Foto: Jakob Volk / United Archives / Profimedia

Politička alegorija

Politička tumačenja sugerišu da statua simbolizuje neprijatelje Berna koji proždiru budućnost grada.

U 16. veku Bern se suočavao s raznim političkim pretnjama, a javni spomenici često su imali propagandnu funkciju.

Figura koja jede decu mogla je predstavljati strane sile koje ugrožavaju blagostanje grada-države.

Izgubljeni glas umetnika: Tajanstveno delo Hansa Gienga

Hans Gieng, vajar odgovoran za ovo kontroverzno remek-delo, nije ostavio nikakvo pisano objašnjenje svog rada.

Istorijski zapisi iz 1546. beleže samo da je grad angažovao Gienga da napravi fontanu, bez dodatnih informacija o značenju ili simbolici.

Gieng, poznat po detaljnoj izradi i religioznoj skulpturi širom Švajcarske, izradio je i druge fontane u Bernu s biblijskim i istorijskim figurama. Fontana koja jede decu ostaje njegovo najzagonetnije delo, koje se drastično razlikuje od njegovih inače jasnih religioznih prikaza.

Fontana koja jede decu Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Savremene reakcije: turizam, kontroverza i kulturni uticaj

Danas Fontana koja jede decu izaziva pomešane reakcije među posetiocima i stanovnicima.

Turistički sajtovi ga često navode kao "neobičnost koju morate videti", dok neki posetioci izražavaju gađenje ili zahtevaju objašnjenja od turističkih vodiča.

Statua je postala neočekivani simbol mračne srednjovekovne prošlosti Berna.

Lokalne vlasti povremeno raspravljaju o uklanjanju ili premještanju fontane, posebno nakon žalbi zabrinutih roditelja i turista. Ipak, zakoni o zaštiti kulturne baštine i istorijski značaj sprečili su bilo kakve veće promene.

Društvene mreže dodatno su proširile svest o statui, a fotografije i snimci redovno postaju viralni. Blogeri je često uvrštavaju na liste najčudnijih evropskih atrakcija, čime njena ozloglašenost raste globalno.

Psihološki efekat: zašto nas ova slika uznemirava

Fontana izaziva duboke psihološke reakcije koje prevazilaze kulturološke granice.

Fontana koja jede decu Foto: Aviation History Collection / Alamy / Profimedia

Ugroženost dece predstavlja jedan od najosnovnijih ljudskih strahova, što čini ovu statuu univerzalno uznemirujućom. Njena detaljna izrada prisiljava posmatrača da se suoči sa neprijatnim emocijama i pitanjima o ljudskoj prirodi.

Psiholozi primećuju da ovakvi prikazi služe kao oblik "korisne anksioznosti", podsećajući društvo na potencijalne pretnje njihovim najranjivijim članovima, piše "Medium".

Srednjovekovne zajednice često su se izlagale eksplicitnim prikazima smrti, nasilja i moralnih posledica kroz umetnost, literaturu i javne prikaze.

Paradoks očuvanja: kako sačuvati kontroverznu baštinu

Švajcarske vlasti i dalje se suočavaju s izazovom kako da balansiraju između istorijskog očuvanja i savremene osetljivosti.

Fontana je restaurirana 1982. godine, kada su majstori pažljivo očuvali njen originalni izgled, dok su obnovili strukturalne elemente. Ta odluka odražava švajcarsku posvećenost očuvanju kulturnog nasleđa, bez obzira na savremene nelagodnosti.

Muzeji i kulturne institucije širom sveta suočavaju se sa sličnim dilemama pri izlaganju spornih istorijskih artefakata.

Fontana koja jede decu predstavlja ekstreman primer tog paradoksa – ona tera društva da se suoče s neprijatnim aspektima svoje prošlosti.

Misterija koja i dalje odražava srednjovekovni um

Možda najveći značaj statue leži ne u njenoj poruci, već u njenom odrazu srednjovekovne svesti.

Šesnaesti vek prihvatao je slike koje današnjim društvima deluju duboko uznemirujuće, što ukazuje na temeljne razlike u načinu na koji su istorijske zajednice shvatale smrtnost, nasilje i društvenu kontrolu.

Pitanja na koja možda nikada nećemo imati odgovore

Pet vekova nakon izgradnje, Fontana koja jede decu i dalje izaziva više pitanja nego odgovora: Zašto bi jedan bogat srednjovekovni grad naručio ovako uznemirujuću javnu umetnost? Koju je poruku Hans Gieng pokušavao da prenese svojim savremenicima? Kako su građani Berna iz 16. veka reagovali na ovako grafički prikaz? Šta naše današnje nelagodnosti otkrivaju o promeni kulturnih vrednosti?

Ova pitanja osiguravaju da misterija statue opstane, privlačeći radoznale posetioce na srednjovekovne ulice Berna u potrazi za odgovorima koji možda nikada neće biti otkriveni.

Nasleđe najuznemirujućeg spomenika Švajcarske Kindlifresserbrunnen ostaje svedočanstvo o istorijskoj složenosti i postojanosti misterija.

Bilo da predstavlja antisemitsku propagandu, mitološku alegoriju, politički komentar ili nešto sasvim drugo, statua i dalje izaziva preispitivanje pretpostavki o srednjovekovnoj evropskoj kulturi.

Za posetioce Berna, ova statua pruža nezaboravan susret sa istorijskom neizvesnošću.

U eri lakog pristupa informacijama, Fontana koja jede decu nas podseća da neke misterije ostaju neobjašnjive – i da upravo zato nastavljaju da uznemiravaju, intrigiraju i inspirišu vekovima.

Bronzana figura nastavlja svoju večnu gozbu u srednjovekovnom srcu Berna – ne proždire samo decu, već i našu težnju za sigurnošću u razumevanju prošlosti. Možda je baš ta neizvesnost njegovo najveće "jelo".

