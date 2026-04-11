Reakcija psa na vlasnikovu glumu da je pao

Život sa više kućnih ljubimaca često znači da hrana ima apsolutni prioritet, što najbolje pokazuje jedan viralan snimak. U videu vlasnik glumi da je pao niz stepenice i nepomično leži na podu, ali ga njegovi psi potpuno ignorišu. Razlog je sasvim jednostavan - iz kuhinje se širi miris sveže pečene slanine.

Zanima ih isključivo miris hrane

U videu prvi niz stepenice silazi bernski planinski pas Lui, koji bez zadržavanja prelazi preko vlasnika i odlazi pravo ka kuhinji. Za njim dolazi zlatni retriver koji takođe ne obraća pažnju na čoveka na podu, već ide direktno prema šporetu.Zatim dolazi drugi bernski planinski pas Fred, a na kraju i maleni pas koji se pridružuje ostatku čopora.

Svi oni potpuno ignorišu vlasnika, vođeni isključivo mirisom hrane.

Oduševljenje i šale na društvenim mrežama

Snimak je izazvao niz duhovitih komentara u kojima su korisnici analizirali pseći "nedostatak empatije". Jedan korisnik je napisao da je vlasnik "jednostavno pao u pogrešno vreme", dok je drugi dodao: "Pre svega, treba dati prioritet unosu proteina." Neki su se našalili i da psi verovatno razmišljaju - ako vlasnik glumi, onda je sve u redu, a ako ne glumi, ionako mu ne mogu pomoći.

