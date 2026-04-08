Tokom misije Artemis 2ka Mesecu dogodio se neobičan i pomalo komičan trenutak koji je privukao veliku pažnju javnosti. NASA je nakratko prekinula uživo prenos iz kapsule Orion nakon što se astronaut Viktor Glover, posle svakodnevnog treninga, pojavio bez majice pred kamerama.

Sve se dogodilo 3. aprila, kada je Glover završio 30-minutni trening koristeći novu spravu za vežbanje sa zamajcem u letelici Orion. U jednom trenutku skinuo je majicu i počeo da se briše peškirom, pošto u kapsuli, naravno, nema pravog tuša. Upravo tada kontrola misije reagovala je i prekinula javni video-prenos.

Reakcija iz Kontrole leta postala hit

Nekoliko minuta kasnije iz Kontrole leta usledio je i poziv posadi. Astronaut Kris Birč, koji je iz Hjustona komunicirao sa članovima misije, obavestio je ekipu da je snimak na kojem se vidi Viktor Glover zaustavljen i da više ne ide u javni prenos. Cela situacija protekla je u opuštenom tonu, a odgovor komandanta misije Rida Vajzmana dodatno je nasmejao publiku.

Vajzman je poručio da su oni bili saglasni da snimak može da ide i u javnost, ali da potpuno razumeju ako NASA želi da ograniči takav sadržaj. Posle kratke razmene, trenutak je brzo prošao, a prenos iz unutrašnjosti letelice kasnije je nastavljen.

Kako astronauti održavaju higijenu u svemiru

Po povratku slike iz kapsule moglo se videti kako Glover završava svojevrsno „kupanje“ malim peškirom, dok ostatak posade privodi kraju ručak. NASA je tom prilikom i zvanično podsetila da u Orionu ne postoje tuševi, pa se lična higijena tokom leta obavlja na vrlo ograničen i praktičan način.

Iako je scena mnogima bila zabavna, ona je ujedno pružila i redak, neposredan pogled u svakodnevicu astronauta tokom putovanja ka Mesecu. Takvi trenuci retko dospevaju u javnost, pa je ovaj snimak privukao dodatnu pažnju ljubitelja svemirskih misija širom sveta.

Misija Artemis 2 ispisuje istoriju

U posadi misije Artemis 2 nalaze se NASA astronaut iRid Vajsman, Viktor Glover i Kristina Koh, kao i Džeremi Hansen iz Kanadske svemirske agencije. Misija je lansirana 1. aprila i predstavlja prvu NASA misiju sa ljudskom posadom ka okolini Meseca još od 1972. godine.

Tokom leta posada je 6. aprila obavila prelet oko Meseca, a misija je ujedno oborila i rekord po udaljenosti koju su ljudi dostigli od Zemlje. Povratak letelice na Zemlju planiran je za 10. april, nakon ukupno deset dana misije.

Video: Snimci iz letelice Artemis II