Kada se Angelina Šot uselila u svoj novi stan, jedna prostorija joj je odmah privukla pažnju. U video-snimku koji je podelila na društvenim mrežama, Šotova je otkrila da se nedavno uselila u retro stan u San Dijegu, u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Upravo sam se uselila u stan koji nije renoviran još od sedamdesetih godina prošlog veka", rekla je u videu koji je ubrzo postao viralan na Tik-Toku (TikTok).

Tokom razgledanja prostora, posebnu pažnju je posvetila kupatilu. Pored detalja od zelenog mermera i stubova, iznenadio ju je i neobičan panel sa prekidačima.

"Ulazim u svoje starinsko kupatilo, upalim svetlo i pomislim: - Ako je ovo prekidač za svetlo, čemu služe svi ovi ostali?", zapitala se ona.

Misteriozno crveno svetlo u kadi

U snimku zatim pokazuje red od pet prekidača i odlučuje da ih testira. Kada je uključila prvi, kupatilo je obasjala crvena svetlost koja je dopirala direktno iz kade.

"U kadi je crveno svetlo", rekla je zbunjeno.

Njena objava je ubrzo izazvala lavinu reakcija, a hiljade korisnika počelo je da nagađa o čemu je reč. Dok su neki bili ubeđeni da se radi o ugrađenoj sauni ili starinskoj toplotnoj lampi, drugi su jednostavno izrazili oduševljenje neobičnim detaljem.

"Imaš saunu", napisao je jedan korisnik.

"To je toplotna lampa", dodao je drugi.

"Sve bih dala za kupatilo iz sedamdesetih sa toplotnom lampom", napisala je jedna korisnica, dok je druga priznala da žali što u kući u kojoj je odrasla nije imala takvu opciju, piše portal Domain.

Istina je bila jednostavnija

Ipak, istina je bila znatno prostija. Kako je Šotova kasnije objasnila, crveno svetlo nije ništa drugo do obična sijalica prekrivena crvenim staklom.

"Izvadili smo ga kako bismo ga očistili, ali reč je samo o običnom svetlu sa crvenim staklom", pojasnila je ona.

A šta je sa ostalim prekidačima? Jedan od njih upravlja masažnom kadom, dok funkcija preostala tri i dalje ostaje nepoznanica.

"Žao mi je što vas moram razočarati, ali ostali prekidači u kupatilu ne rade ništa posebno", zaključila je ona u drugom video-snimku.

