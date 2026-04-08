Jedna žena koja se u junu 2024. preselila u Valensiju podelila je na TikToku nešto na šta je, kako kaže, „niko nikada nije upozorio“, a što joj je potpuno promenilo očekivanja o životu u inostranstvu.

Grad koji „nestaje“ tokom leta

Kako objašnjava, stvarnost nije u potpunosti odgovarala slici večito živahnog i energičnog grada iako naglašava da to nije nužno loše.

"Valensija u avgustu: u jednom trenutku grad je pun života… a već u sledećem kao da je pustinja. Lokalne prodavnice se zatvaraju, ljudi nestaju i odjednom imate ceo grad za sebe i turiste“, ispričala je.

Glavni razlog za to su ekstremne vrućine. Već od maja temperature rastu, u junu dostižu oko 27 stepeni, dok tokom jula i avgusta postaju još intenzivnije, uz visoku vlažnost vazduha. Zbog toga mnogi lokalci napuštaju grad i odlaze na odmor ili u hladnije krajeve.

Valensija Foto: Jurgita Vaicikeviciene / Alamy / Profimedia

Tišina umesto gužve

"Sećam se koliko me je iznenadilo kada sam se prvi put doselila. Šetala sam ulicama i mislila gde su svi ljudi? Sve je bilo tiho, potpuno drugačije od onoga što sam zamišljala“, rekla je.

Kako leto odmiče i školska godina se završava, grad postaje sve prazniji. U avgustu ga uglavnom preplave turisti, ali pravi povratak života dolazi tek sa septembrom.

"Tada sam shvatila e, ovako sam zamišljala život ovde“, dodala je.

Zime kao iz snova

Za razliku od leta, zima u Valensiji je blaga i prijatna. Od novembra do aprila temperature se kreću između 14 i 19 stepeni, što omogućava lagodan život bez ekstremnih vremenskih uslova koji su česti u drugim delovima Evrope.

Gde živeti sa porodicom

Video je pokrenuo brojne komentare, posebno među onima koji planiraju preseljenje. Jedan korisnik je primetio da je zimi grad zapravo pun ljudi, dok je drugi tražio savet za život sa decom.

Autorka je odgovorila da postoji mnogo javnih i takozvanih „concertado“ škola, dok su međunarodne uglavnom smeštene van centra.

Kao idealne lokacije za porodični život izdvojila je područja oko Turia Gardens, jednog od najpoznatijih parkova u gradu, koji nudi mnogo prostora za šetnju, igru i svakodnevni život.

San i realnost

Život u Valensiji zaista može biti ispunjenje sna ali, kao i svuda, dolazi sa svojim specifičnostima. Ono što na prvi pogled deluje kao stalna energija i gužva, zapravo ima svoj ritam: užurbano proleće, tiho leto i živopisnu jesen.

Za mnoge koji se odluče na ovaj korak, upravo ta promena tempa postaje deo čari života na Mediteranu

(Kurir.rs/Blic)