Bez obzira na to koju varijantu imena praznika koristite, suština proslave Vaskrsenja Gospodnjeg ostaje ista i počiva na drevnom pozdravu "Hristos vaskrse", na koji se radosno otpozdravlja sa "Vaistinu vaskrse". Ovim činom pravoslavni vernici slave centralni događaj svoje vere – pobedu života nad smrću.

Simbolika čuvarkuće i uskršnjeg jajeta

Glavno obeležje praznika su jaja, koja se boje u crvenu boju kao podsećanje na nevino prolivenu krv Isusa Hrista. Prvo jaje koje se ofarba ima poseban status – to je "čuvarkuća". Veruje se da ono bdi nad domom i štiti ukućane od svake nevolje. Stari je običaj da se ujutru tim jajetom deci protrljaju obrazi kako bi tokom cele godine bila zdrava i rumena.

Praznični doručak započinje upravo jajima, a prvo bira domaćin kuće. Prilikom tucanja jajima obavezno se razmenjuje vaskršnji pozdrav. Takođe, jaja su simbol praštanja i pomirenja, pa se daruju gostima i prijateljima kao znak ljubavi i bliskosti.

Bogatstvo vaskršnje trpeze i njeno značenje

Hrana koja se iznosi na sto na ovaj dan ima duboku duhovnu simboliku:

Med : Predstavlja apostole koji su, poput pčela, širili slatko učenje vere po svetu.

: Predstavlja apostole koji su, poput pčela, širili slatko učenje vere po svetu. Vino : Podseća na Hristovo čudo pretvaranja vode u vino i simbolizuje preobražaj čoveka.

: Podseća na Hristovo čudo pretvaranja vode u vino i simbolizuje preobražaj čoveka. So : Označava nebesku blagodat i čuva čistotu duha.

: Označava nebesku blagodat i čuva čistotu duha. Hleb i kvasac : Sam Isus je za sebe rekao da je „hleb života“, dok kvasac simbolizuje širenje nebeskog carstva.

: Sam Isus je za sebe rekao da je „hleb života“, dok kvasac simbolizuje širenje nebeskog carstva. Smokve: Suve smokve se na stolu nalaze kao simbol plemenitih i dobrih ljudi.

Kada je reč o glavnom jelu, običaj nalaže da se izbegava živinsko meso. Umesto toga, služi se jagnjetina, kao simbol Gospoda rođenog među jaganjcima, ili govedina, koja predstavlja žrtvu za pravdu. Riba je takođe čest gost na trpezi, kao stari znak prepoznavanja hrišćana.

Običaji, verovanja i praznični dani

Porodica seda za sto nakon povratka sa svečane liturgije, a obed počinje molitvom "Oče naš" ili čitanjem tropara. Nakon sedmonedeljnog posta, prvi zalogaj mora biti kuvano jaje. Dan protiče u odmoru i radosti: deca se zabavljaju tražeći sakrivena jaja i slatkiše, a veruje se da na ovaj dan treba ranije ustati i ostati budan do ponoći.

Slavlje se nastavlja i narednih dana. Na Svetli ponedeljak se ide u goste i posećuju se rođaci. U narodu je sačuvan i simpatičan običaj gde momci prskaju devojke vodom, čime simbolično najavljuju nameru da se njima ožene. Svetli utorak je treći dan praznovanja, kada se takođe izbegavaju teški poslovi. Važno je znati da se vaskršnji pozdrav i čestitke mogu razmenjivati sve do Spasovdana, što ostavlja dovoljno vremena da se setite svih dragih ljudi.

