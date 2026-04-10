da li ste znali?

Kako se pravilno kaže - Uskrs ili Vaskrs

Dilema oko toga da li je pravilnije reći Uskrs ili Vaskrs decenijama izaziva rasprave u našem društvu. Dok jedni zastupaju stav da je Vaskrs jedini autentični srpski termin, a Uskrs tuđica koju treba izbegavati, drugi u tome ne vide nikakav problem. Pitanje se dodatno usložnjava kada dođe trenutak za čestitanje, pa mnogi više nisu sigurnida li treba reći "Hristos voskrese", "Hristos vaskrse" ili nešto sasvim treće.

Lingvistička trojka: Vaskrs, Voskresenije i Uskrs

Stručnjaci za jezik ističu da su sva tri oblika potpuno ispravna i da svaki od njih ima svoje istorijsko utemeljenje. Vaskrs je termin koji potiče iz srpskoslovenskog jezika. To je bio zvanični crkveni i književni jezik koji su Srbi koristili sve do sredine 18. veka. Ovaj oblik se zadržao kao specifično srpski crkveni izraz.

S druge strane, Voskresenije (i pozdrav "Hristos voskrese") predstavlja rusku redakciju staroslovenskog jezika, poznatu kao ruskoslovenski. Sredinom 18. veka, ovaj jezik je postao zvanični jezik Srpske pravoslavne crkve, zamenivši dotadašnji srpskoslovenski. Zato se u crkvenim knjigama reči izgovaraju sa "o" u prvom slogu, što je ruski manir.

Uskrs kao izvorni narodni izraz

Za razliku od prethodna dva, Uskrs je reč koja pripada čistom srpskom narodnom govoru. Ona je nastala kao prirodno prilagođavanje crkvenih termina svakodnevnom jeziku ljudi. Tokom velikih jezičkih reformi, ovaj termin je dobio svoj uprošćeni oblik koji se masovno koristi u govoru.

Ivan Neđić, profesor pripravnik Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija, pojašnjava da se u zvaničnom crkvenom kalendaru koristi oblik Vaskrs, jer je on bliži originalnom staroslovenskom izrazu i potpuno saglasan sa crkvenoslovenskom varijantom.

"Koliko se ovaj način izražavanja sačuvao u crkvenoj svesti svedoče i nazivi drugih praznika koji počinju istim prefiksom kao što su va-znesenje, va-vedenje i drugi. Teško je da ćete čuti da neko kaže praznik Uznesenja ili Uvedenja, a većina će reći Uskrs", ističe Neđić za portal Istorijski zabavnik.

Nijedna reč nije "manje srpska"

Na osnovu istorijskih i lingvističkih činjenica, jasno je da nema mesta tvrdnjama da je neki od ovih izraza pogrešan ili tuđ. Bilo da se odlučite za narodni Uskrs, crkveni Vaskrs ili svečani Voskres, nećete napraviti grešku. Svi ovi oblici su deo bogatog nasleđa srpskog jezika i pravoslavne tradicije.

