Bračni par sa Balkana ima problem da nađe stan u Nemačkoj

Iako se često misli da je pronalaženje krova nad glavom problem rezervisan samo za naše prostore, iskustva pokazuju da je situacija u Nemačkoj podjednako alarmantna, naročito u metropolama. Prema svedočenjima ljudi sa naših prostora, porodice sa mališanima i oni koji još uvek nisu savladali jezik do savršenstva susreću se sa gotovo nepremostivim preprekama na tržištu nekretnina.

Borba za dom u okolini Štutgarta

Na društvenoj mreži Fejsbuk, unutar grupe "Balkanci u Nemačkoj", jedna žena je podelila potresnu ispovest o višemesečnoj, bezuspešnoj potrazi za stanom. Ona objašnjava da, uprkos stabilnim primanjima i urednoj dokumentaciji, stanodavci u okolini Štutgarta gube interesovanje čim čuju decu ili osete jezičku barijeru.

Foto: Printscreen/Facebook/Balkanci u Njemačkoj

"Tražimo stan u okolini Štutgarta već pola godine, muž, ja i dvoje dece. Čim vide da imamo decu ili da ne govorimo perfektno nemački, odmah nas odbiju. Imamo uredne Šufa papire i plate, ali to ne pomaže. Imate li neki trik kako da dođemo do stana ili poznajete nekoga od naših koji izdaje? Već smo očajni, u pansionu smo već predugo. Hvala vam", napisala je ona u svojoj objavi.

"Poklon" kao prečica do ključa

Ova objava pokrenula je lavinu komentara u kojima su drugi članovi grupe nudili svoja rešenja i savete. Jedna od korisnica je otvoreno sugerisala da se agentima za nekretnine ponudi neformalna novčana nagrada.

"Ponudite nagradu onome ko vam pomogne da nađete stan, recite agentu da dajete poklon od npr. 200-500 evra (vi odlučite). Mi smo dobili stan nakon pola sata čim sam spomenula poklon! Srećno", otkrila je svoj metod.

Druga korisnica je skrenula pažnju na stambene agencije koje često nude povoljnije i kvalitetnije stanove bez vlage, ali uz napomenu da se na takve nekretnine ponekad čeka i po pola godine. Prema njenim rečima, privatni stanodavci su često skuplji, a kvalitet smeštaja koji nude je upitan.

Foto: Roman Lacheev / Alamy / Profimedia

Predrasude i surova realnost tržišta

Neki od komentara bili su prožeti dubokim razočaranjem. Jedan Balkanac je istakao da je status stranca sa decom u Nemačkoj ogromna otežavajuća okolnost, bez obzira na finansijsku stabilnost ili "Šufa" rejting.

"Kad imaš decu, kao da imaš medvede! Još smo za njih "gadni stranci". Zaboravi, džaba ti Šufa, džaba pisma, molbe, sve… Nemačka nam više nema šta ponuditi!"

Na kraju, jedna od članica grupe je pokušala da objasni logiku određenih stanodavaca, ukazujući na postojanje socijalne selekcije.

"Ima stanodavaca koji ne izdaju strancima ili ljudima niže socijalne klase. Bez uvrede. Kad budete duže vreme i boljim jezikom moći ćete da birate, a do tada – snalaženje. Srećno", zaključila je ona, ukazujući na to da su vreme i integracija često jedini pravi saveznici u ovoj borbi.

