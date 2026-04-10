Iako većina ljudi Božić doživljava kao najtopliji i najznačajniji praznik u godini, postoje oni koji više uživaju u prolećnoj atmosferi, buđenju prirode i simbolici novog početka koju donosi Vaskrs. Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi prirodno su naklonjeniji upravo toj energiji obnove, svežine i optimizma. Predstavljamo vam četiri znaka koja će radije izabrati Vaskrs nego Božić.

Ovan

Ovan je znak koji označava početak zodijaka – i baš zato obožava sve što simbolizuje novi početak. Vaskrs, koji dolazi u proleće, savršeno se uklapa u njegovu energiju akcije i buđenja. Za razliku od mirnijeg i porodičnog Božića, Ovan voli dinamiku: izlete, druženja na otvorenom i aktivno provođenje vremena. Šarenilo vaskršnjih jaja i vedrina proleća jednostavno su mu bliži od zimske nostalgije.

Blizanci

Blizanci su društveni, radoznali i uvek u pokretu. Vaskrs im nudi više prilika za druženje, putovanja i spontana okupljanja nego Božić, koji često dolazi sa više tradicije i stroge strukture. Toplije vreme znači više izlazaka, više komunikacije i više zabave – sve ono što Blizanci obožavaju. Njima Vaskrs donosi osećaj slobode, dok im Božić ponekad može delovati previše statično.

Devica

Device vole red, čistoću i organizaciju – a prolećno čišćenje koje prati Vaskrs za njih predstavlja pravi mali ritual. Dok Božić može biti haotičan i emocionalno intenzivan, Vaskrs za Devicu predstavlja priliku za novi početak, reorganizaciju i svežinu. One uživaju u pripremama, dekoracijama i osećaju da „resetuju“ svoj prostor i život.

Strelac

Strelac je avanturista koji voli slobodu, prirodu i nova iskustva. Vaskrs, sa svojim prolećnim vremenom, idealan je za putovanja, izlete i istraživanje. Za razliku od Božića, koji često podrazumeva boravak kod kuće i porodične tradicije, Vaskrs Strelcu daje priliku da pobegne iz rutine. Njegov optimizam i ljubav prema životu savršeno se poklapaju sa vaskršnjom energijom obnove.

Iako su Božić i Vaskrs podjednako važni praznici, svaki nosi drugačiju energiju. Dok Božić simbolizuje toplinu, porodicu i tradiciju, Vaskrs donosi svežinu, rast i nove početke.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?