Modni kreator Stefano Gabana (Gabbana) podneo je ostavku na mesto predsednika modne kuće "Dolče i Gabana" (Dolce&Gabbana) koju je osnovao sa Domenikom Dolčeom, saopštila je kompanija. Ova vest je izazvala ozbiljan potres u svetu mode. Domeniko Dolče i Stefano Gabana pre nekoliko godina isticali cu kako odbijaju da prodaju firmu.

Gabana, 63-godišnji dizajner, nastaviće da obavlja svoju kreativnu ulogu u kompaniji, navodi se u saopštenju.

Stefano Gabana Foto: Alan Chapman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stilisti Domeniko Dolče i Stefano Gabana, kreatori poznate modne kuće Dolče i Gabana, govorili su kako ne nameravaju da prodaju svoju firmu ističući da posle njihove smrti niko neće naslediti njihova mesta.

"Kada umremo, ne želim da neki japanski kreator počne da radi za Dolče i Gabanu", rekao je Gabana i dodao da su on i Dolče posle prekida ljubavne veze, odlučili da ne prodaju modnu kuću niti da je neko od njihovih u porodici nasledi.

Gabana je dodao da ne bi voleo da njega, u slučaju smrti, nasledi "neka rođaka koja ne zna ništa o poslu i tako uništi preduzeće".

Dolče je sa svoje strane rekao da obojica ne žele da prodaju modnu kuću i da im nije bitno da imaju mnogo novca već da rade i budu uspešni u poslu.

I jedan i drugi su rekli da posle prekida ljubavne veze i dalje imaju neraskidive veze.

"Sve što je moje, i njegovo je. Sve što je njegovo i moje je. Naši partneri to znaju i ako im to odgovora, onda je dobro, ako im ne odgovara, opet je isto", rekao je Dolče.

Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia