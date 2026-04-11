Mnogi misle da je za dobru domaću kafu najvažnije samo da voda provri i da se kafa što pre ubaci u džezvu. Ipak, upravo u tom koraku krije se greška koju veliki broj ljudi svakodnevno pravi.

Prema savetima stručnjaka koje je tim povodom kontaktirao britanski Dejli mejl, kafa ne bi trebalo da se sipa u vodu istog trenutka kada provri, jer to može negativno da utiče na njen ukus i aromu.

Kipuća voda može da „sprži“ kafu

Iako većina ljudi kafu priprema po navici i bez mnogo razmišljanja, stručnjaci upozoravaju da previsoka temperatura vode može da pokvari napitak. Kako navode, kada se kafa doda odmah u kipuću vodu, talog može da izgori, što utiče na punoću i kvalitet ukusa.

„Najčešća greška koju mnogi prave jeste što kad kuvate kafu dodate je u vodu čim provri. A istina je da će vrela voda spržiti talog kafe. Idealno je da pričekate pola minuta, pa da dodate kafu. Tačnije, idealno je da kafu prelijete kipućom vodom pošto sačekate 30 sekundi do minut“, stav je stručnjaka.

Nije presudna skupa oprema, već kafa i način pripreme

Stručnjaci smatraju da za dobru crnu kafu nije neophodno imati skup aparat. Sasvim obično posuđe može da posluži, ali je zato važno obratiti pažnju na kvalitet same kafe i način na koji se priprema.

Drugim rečima, mnogo je važnije šta kuvate i kako to radite nego koliko novca ste dali za opremu.

I kvalitet vode može da napravi razliku

domaća kafa sa ratlukom

Na konačan ukus kafe ne utiče samo način kuvanja, već i voda koja se koristi. Voda iz slavine nije svuda istog kvaliteta, a u mnogim mestima sadrži dosta kamenca, što može da promeni ukus napitka.

Zbog toga se kao bolje rešenje preporučuje upotreba filtera za prečišćavanje vode, jer i taj detalj može doprineti lepšem i čistijem ukusu kafe.

Važan je i pravi odnos kafe i vode

Osim temperature vode, značajnu ulogu ima i razmera između količine kafe i vode. Preporuka stručnjaka je da se koristi oko 70 grama kafe na jedan litar vode.

Upravo taj odnos može da bude dobar osnov za napitak koji nije ni prejak ni preslab, već izbalansiran i prijatan za uživanje.

Kako da kafa bude ukusnija

Ako želite bolji ukus domaće kafe, dovoljno je da obratite pažnju na nekoliko jednostavnih stvari: da ne sipate kafu odmah u tek proključalu vodu, da koristite što kvalitetniju vodu i da pogodite odgovarajuću meru.

Naizgled male navike često prave najveću razliku, a upravo zbog toga i kafa koju svakodnevno pijete može da bude mnogo bolja nego do sada.

Video: Kako se kuva kafa u Grčkoj