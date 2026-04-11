Prema običajima, na Vaskrs domaćin prvi uzima jedno jaje, a za njim svi ukućani. Tada počinje veselje i malo porodično takmičenje čije je jaje najjače. Upravo taj trenutak donosi posebnu radost, naročito najmlađima. Prilikom kuckanja jajima izgovara se „Hristos vaskrse“ i „Vaistinu vaskrse“, a veruje se da pobedničko jaje donosi sreću i napredak u godini koja dolazi.

Prvi zalogaj ima posebno značenje

Na Vaskrs se dan započinje kuvanim jajetom, koje ima simboliku novog početka, a tek nakon toga dolazi ostala hrana. Ovaj običaj se poštuje u mnogim domovima i predstavlja uvod u praznični ručak.

Gost se dočekuje na poseban način

Ako vam tog dana neko dođe u kuću, običaj nalaže da ga prvo darujete farbanim jajetom. Tek nakon toga sledi posluženje, što dodatno naglašava duh praznika i gostoprimstvo.

Praznična trpeza

Predjelo za Vaskrs ne mora biti preterano bogato, posebno ako je reč o užem krugu porodice. Dovoljan je jednostavan izbor – sir, kajmak ili paprika u pavlaci, uz malo suhomesnatog. Ovakva kombinacija je lagana, a opet ukusna i tradicionalna.

Kada je reč o glavnom jelu, domaća supa je uvek dobar izbor. Bilo da je teleća ili pileća, prija organizmu, naročito tokom praznika kada se često pretera u hrani. Supa donosi balans i priprema stomak za nastavak obroka.

Za razliku od Božića, Vaskrs ne nameće stroga pravila kada je glavno jelo u pitanju. Upravo zato imate slobodu da budete kreativni i pripremite nešto drugačije.

Na kraju, neizostavan je desert. Domaća torta ili kolač savršeno zaokružuju obrok. Ako želite da obradujete decu, možete napraviti kolačiće u obliku uskršnjih jaja. A ako nemate vremena za pripremu, praznični slatkiši poput čokoladnih jaja ili čokoladnih zeka uvek su dobar izbor.

Vaskršnji ručak nije samo o jelima na stolu, već o zajedništvu, radosti i tradiciji koja okuplja porodicu. Jer ono što ovaj praznik čini posebnim nije raskoš trpeze, već toplina doma i ljudi koji ga ispunjavaju.