Prema običajima, na Vaskrs domaćin prvi uzima jedno jaje, a za njim svi ukućani. Tada počinje veselje i malo porodično takmičenje  čije je jaje najjače. Upravo taj trenutak donosi posebnu radost, naročito najmlađima. Prilikom kuckanja jajima izgovara se „Hristos vaskrse“ i „Vaistinu vaskrse“, a veruje se da pobedničko jaje donosi sreću i napredak u godini koja dolazi.

Uskršnja trpeza
Ko prvi uzima jaje za Uskrs Foto: Shutterstock

Prvi zalogaj ima posebno značenje
Na Vaskrs se dan započinje kuvanim jajetom, koje ima simboliku novog početka, a tek nakon toga dolazi ostala hrana. Ovaj običaj se poštuje u mnogim domovima i predstavlja uvod u praznični ručak.

Gost se dočekuje na poseban način
Ako vam tog dana neko dođe u kuću, običaj nalaže da ga prvo darujete farbanim jajetom. Tek nakon toga sledi posluženje, što dodatno naglašava duh praznika i gostoprimstvo.

Praznična trpeza
Predjelo za Vaskrs ne mora biti preterano bogato, posebno ako je reč o užem krugu porodice. Dovoljan je jednostavan izbor – sir, kajmak ili paprika u pavlaci, uz malo suhomesnatog. Ovakva kombinacija je lagana, a opet ukusna i tradicionalna.

Kada je reč o glavnom jelu, domaća supa je uvek dobar izbor. Bilo da je teleća ili pileća, prija organizmu, naročito tokom praznika kada se često pretera u hrani. Supa donosi balans i priprema stomak za nastavak obroka.

Za razliku od Božića, Vaskrs ne nameće stroga pravila kada je glavno jelo u pitanju. Upravo zato imate slobodu da budete kreativni i pripremite nešto drugačije.

Kucanje jajima na pravoslavni Uskrs
Na kraju, neizostavan je desert. Domaća torta ili kolač savršeno zaokružuju obrok. Ako želite da obradujete decu, možete napraviti kolačiće u obliku uskršnjih jaja. A ako nemate vremena za pripremu, praznični slatkiši poput čokoladnih jaja ili čokoladnih zeka uvek su dobar izbor.

Vaskršnji ručak nije samo o jelima na stolu, već o zajedništvu, radosti i tradiciji koja okuplja porodicu. Jer ono što ovaj praznik čini posebnim nije raskoš trpeze, već toplina doma i ljudi koji ga ispunjavaju.

Ne propustiteZanimljivostiUnesite ovo u dom pre Uskrsa: Veruje se da donose mir i sreću
ŽenaEvo šta treba uraditi na Veliku subotu: Na ovo mnogi zaborave
ŽenaUz Uskršnju trpezu obavezno unesite u kuću ovo cveće: Zovu ga i Bogorodičin cvet
ŽenaNiste stigli da ofarbate jaja na Veliki petak? Postoji staro pravilo za subotu koje domaćice moraju da znaju
Danas je Velika subota, poslednji dan posta