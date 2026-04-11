Narodno verovanje govori da na Vaskrs ne valja zaspati pre ponoći, jer se veruje da će osoba do kraja godine biti spora, lenja i pospana. 

Zbog ovog običaja u mnogim krajevima Srbije ostajalo bi se budno, a Vaskrs bi se dočekivao uz sveće, pesmu, molitvu.

Ono što svi vernici moraju da znaju se Vaskrs započinje jutarnjom službom i zvonjavom crkvenih zvona. Vernici se tada međusobno pozdravljaju tradicionalnim rečima: "Hristos vaskrse" i "Vaistinu Vaskrse".

Devojka sa maramom na glavi se moli u crkvi
Molitva za Sveto pričešće Foto: Shutterstock

U domu se pali sveća i izgovara molitva, čime se obeležava početak praznika. Nakon toga, porodica se okuplja i kucaju se jajima. Pored toga, ovaj dan se provodi u veselju i druženju, bez uobičajenih svakodnevnih obaveza. Naglasak je na zajedničkom vremenu i negovanju porodičnih odnosa, što Uskrs čini posebnim u odnosu na druge praznike.

