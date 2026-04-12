Slušaj vest

Uskršnje jutro u mnogim domovima počinje odlaskom u crkvu i molitvom za pokoj duša predaka, ali i za zdravlje i sreću potomaka. Ovaj veliki praznik tradicionalno je posvećen veri, porodici i zajedništvu, pa se i prvi trenuci dana obeležavaju u posebnom duhu.

Prvi uskršnji pozdrav u domu

Prema običaju, prvi pozdrav među ukućanima na Uskrs jeste: „Hristos vaskrse“, dok odgovor glasi: „Vaistinu vaskrse“. Taj pozdrav nije samo forma, već simbol radosti i nade koju praznik nosi.

Foto: Andriana Syvanych / Alamy / Profimedia

U mnogim porodicama zadržao se i lep običaj da se članovi domaćinstva nakon pozdrava zagrle ili poljube, čime se dodatno potvrđuju bliskost, ljubav i porodična sloga.

Uskršnji ručak počinje ranije nego inače

Na ovaj dan porodični ručak ne počinje u uobičajeno vreme, već dosta ranije, praktično onda kada je radnim danima vreme za doručak. Trpeza se okuplja u krugu najbližih, a naglasak je na zajedničkom obedu i prazničnoj atmosferi.

Pre samog ručka običaj je da se ukućani kucaju ofarbanim jajima. To je jedan od najdražih uskršnjih običaja, posebno među decom, iako ni odrasli ne propuštaju priliku da se uključe u malo porodično nadmetanje.

Radost i smeh kao deo praznika

Foto: Shutterstock

Uskrs je dan kada dom treba da bude ispunjen toplinom, smehom i radošću. Takmičenje jajima, okupljanje porodice i praznični razgovori doprinose posebnoj atmosferi koja ovaj praznik čini jednim od najvoljenijih u godini.

U šetnju se ide svečano obučeno

Ako se na Uskrs odlučite za porodičnu šetnju, običaj nalaže da tog dana budete odeveni što lepše i svečanije. Tako se iskazuje poštovanje prema prazniku, ali i čuva duh starih običaja koji su Uskrs povezivali sa porodičnom harmonijom i dostojanstvom.

Video: Pričest u Hramu Svetog Save