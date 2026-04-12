Slušaj vest

Vaskrsje najradosniji hrišćanski praznik – dan pobede života, dan kada se okupljamo sa porodicom i prijateljima i razmenjujemo čestitke. Ipak, svake godine iznova se postavlja pitanje: kako pravilno čestitati Vaskrs? Nemojte da se obrukate i pogrešno čestitate – pravilan pozdrav je ključ.

Tradicionalni pozdrav među pravoslavcima glasi: „Hristos vaskrse!“, a odgovor je „Vaistinu vaskrse!“. Ova forma je najpravilnija prema savremenom Rečniku Matice srpske. Pored nje, dozvoljena je i starija, crkvena verzija: „Hristos voskrese!“ – na koju se odgovara sa „Voistinu voskrese!“.

Kucanje jajima simboliše Isusovo vaskrsenje

Sve ostale varijacije koje često čujemo – poput „Hristos vaskrs“, „Hristos vaskrese“ ili „Hristos uskrsnu“ – nisu gramatički ni pravopisno tačne.

Iako je u govoru uobičajeno koristiti naziv Uskrs, naročito u svakodnevnoj komunikaciji, pravilno je reći „Vaskrs“ kada se koristi u okviru verskog pozdrava. Oblik „uskrsnuti“ potiče iz savremenog jezika, dok „vaskrsnuti“ vuče korene iz srpskoslovenskog, odnosno staroslovenskog jezika, koji se koristio u bogosluženju još od 10. veka.

Ukoliko se odlučite za jednu verziju, budite dosledni:

Foto: Profimedia

  • „Hristos vaskrse!“ – „Vaistinu vaskrse!“
  • „Hristos voskrese!“ – „Voistinu voskrese!“

Uz to, možete dodati i jednostavnu čestitku: „Srećan Vaskrs!“ ili „Srećan Uskrs!“ – obe forme su dopuštene.

Najvažnije je da pozdrav i odgovor budu u skladu, jer osim što pokazujete poštovanje prema prazniku, izbegavate i neprijatnosti zbog jezičke greške.

 Video: Pričešće u Hramu Svetog Save

Estrada se pričestila na Vaskrs Izvor: Kurir