Najlepše čestitke za Uskrs: Obradujte voljene stihovima koji će uneti radost u njihov dom
Uskrs je vreme kada se radost Hristovog vaskrsenja širi među nama, donoseći mir, ljubav i nadu. Na ovaj sveti praznik, neka vam srce bude ispunjeno verom, a duša smirenostima i srećom. Evo nekoliko najlepših čestitki za Uskrs kojima možete podeliti ljubav i blagoslove sa svojim najbližima.
Obratite pažnju pre svega:
Da li ste se pitali da li je pravilno reći „Hristos vaskrse“ ili „Hristos voskrese“.Naime, tačno je i jedno i drugo. Netačno je reći Hristos voskrse / vaskrese / vaskrs.
1. Čestitka sa porukom dobrote:
Hristovu dobrotu pronađite u svom srcu i u svom životu,
Sa svetlošću u srcu svi radujte se Božjem Sinu kao suncu.
Hristos vaskrese, i svima nam mir i sreću donese!
Srećan Uskrs, neka vas prati Božiji blagoslov!
2. Čestitka sa porukom radosti i porodične ljubavi:
Dobri dome, dobar dan, neka je Vaskrs radostan,
Da se uskršnja jaja lome, sve dok na crkvi u glas zvona zvone.
Neka vam na licu sjaj sreće blista, slavimo danas vaskrsenje Hrista.
Hristos voskrese i radost donese! Srećan Uskrs!
3. Čestitka za mir i duhovno vaskrsenje:
Nedeljno jutro kad zablista, radosno dočekajte vaskrslog Hrista,
Jer on pobedi smrt i uvede nas u rajski vrt.
Hristos vaskrse!
4. Čestitka sa željom za ljubav i blagoslove:
Nadamo se da vam je trpeza puna šarenih jaja i raznih đakonija,
A srce ljubavi i blagoslova.
Srećan Uskrs!
5. Čestitka za simbol novog početka:
Danas se slavi najsrećniji hrišćanski praznik, simbol novog početka i večnog života u veri i miru! Neka ti Uskrs donese sve o čemu si maštao! Hristos Voskrese!
6. Čestitka za blagoslove ljubavi i pomoći:
Uskrs je najlepša molitva, i dar je i blagoslov od Gospoda Boga,
Da svako iskreno voli i da u nevolji pomogne bližnjega svoga.
Srećan Uskrs, Hristos vaskrese, sreću nam i večni mir dušama donese!
7. Čestitka za veru i ljubav:
Neka ti radost uskrsnuća vrati veru u život,
Neka nestane zlo, a prevlada dobro,
Neka ti ljubav bude oslonac, a sreća večni pratilac!
Hristos vaskrese!
8. Čestitka za slavu imena Hristovog:
Neka je današnji praznik svima srećan i radostan,
Neka se slavi ime Hristovo, koji je vaskrsao i među nama se opet pojavio!
Srećan Uskrs, Hristos vaskrse!
Srećan Uskrs! Neka vam praznični trenuci donesu mir, ljubav i duhovnu obnovu. Proslavite zajedno sa najmilijima, neka vaša trpeza bude bogata, a srce ispunjeno blagoslovima!
Video: Pričest u Hramu Svetog Save