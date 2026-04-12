Uskrs je vreme kada se radost Hristovog vaskrsenja širi među nama, donoseći mir, ljubav i nadu. Na ovaj sveti praznik, neka vam srce bude ispunjeno verom, a duša smirenostima i srećom. Evo nekoliko najlepših čestitki za Uskrs kojima možete podeliti ljubav i blagoslove sa svojim najbližima.

Obratite pažnju pre svega:

Da li ste se pitali da li je pravilno reći „Hristos vaskrse“ ili „Hristos voskrese“.Naime, tačno je i jedno i drugo. Netačno je reći Hristos voskrse / vaskrese / vaskrs.

1. Čestitka sa porukom dobrote:

Uskršnja jaja ukrašena dekupaž tehnikom sa motivima Uskrsa Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

Hristovu dobrotu pronađite u svom srcu i u svom životu,

Sa svetlošću u srcu svi radujte se Božjem Sinu kao suncu.

Hristos vaskrese, i svima nam mir i sreću donese!

Srećan Uskrs, neka vas prati Božiji blagoslov!

2. Čestitka sa porukom radosti i porodične ljubavi:

Dobri dome, dobar dan, neka je Vaskrs radostan,

Da se uskršnja jaja lome, sve dok na crkvi u glas zvona zvone.

Neka vam na licu sjaj sreće blista, slavimo danas vaskrsenje Hrista.

Hristos voskrese i radost donese! Srećan Uskrs!

3. Čestitka za mir i duhovno vaskrsenje:

Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

Nedeljno jutro kad zablista, radosno dočekajte vaskrslog Hrista,

Jer on pobedi smrt i uvede nas u rajski vrt.

Hristos vaskrse!

4. Čestitka sa željom za ljubav i blagoslove:

Nadamo se da vam je trpeza puna šarenih jaja i raznih đakonija,

A srce ljubavi i blagoslova.

Srećan Uskrs!

5. Čestitka za simbol novog početka:

Danas se slavi najsrećniji hrišćanski praznik, simbol novog početka i večnog života u veri i miru! Neka ti Uskrs donese sve o čemu si maštao! Hristos Voskrese!

6. Čestitka za blagoslove ljubavi i pomoći:

Tradicija je da se za Uskrs ukućani kucaju jajima Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Uskrs je najlepša molitva, i dar je i blagoslov od Gospoda Boga,

Da svako iskreno voli i da u nevolji pomogne bližnjega svoga.

Srećan Uskrs, Hristos vaskrese, sreću nam i večni mir dušama donese!

7. Čestitka za veru i ljubav:

Neka ti radost uskrsnuća vrati veru u život,

Neka nestane zlo, a prevlada dobro,

Neka ti ljubav bude oslonac, a sreća večni pratilac!

Hristos vaskrese!

8. Čestitka za slavu imena Hristovog:

Neka je današnji praznik svima srećan i radostan,

Neka se slavi ime Hristovo, koji je vaskrsao i među nama se opet pojavio!

Srećan Uskrs, Hristos vaskrse!

Srećan Uskrs! Neka vam praznični trenuci donesu mir, ljubav i duhovnu obnovu. Proslavite zajedno sa najmilijima, neka vaša trpeza bude bogata, a srce ispunjeno blagoslovima!

Video: Pričest u Hramu Svetog Save