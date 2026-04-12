Voditelj Jovan Memedović ispričao je zanimljivu i do sada manje poznatu priču o susretu sa legendarnim Draganom Nikolićem, jednim od najvećih imena domaćeg glumišta. Kako je naveo, to iskustvo mu je ostalo duboko urezano u sećanju, ne samo zbog velikog poštovanja koje je imao prema glumcu, već i zbog poruke koju je iz tog susreta poneo.

Upoznali su se tokom snimanja emisije

Dragan Nikolić u filmu Mlad i zdrav kao ruža Foto: printscreen/youtube/ Jovan Jovanovic Official

Memedović je objasnio da je prvu priliku da upozna Dragana Nikolića dobio tokom snimanja jednog šou-programa u kabaretskoj formi, koji je vodio upravo proslavljeni glumac. Radeći zajedno na projektu, uspeo je da mu se približi i ostvari kontakt sa umetnikom kojem se godinama divio.

„Ja sam, igrajući sa njima neke uloge, zaista uspeo da se zbližim sa tim mojim omiljenim glumcem. I to je prošlo, a ja sam bio prezadovoljan što sam eto, imao priliku“, ispričao je Jovan Memedović.

Neočekivan susret na ulici

Jovan Memedović Foto: Printscreen/RTS

Ipak, samo dva dana kasnije usledila je situacija koju nije očekivao. Kako kaže, sreo je Dragana Nikolića u jednoj maloj ulici i, pod utiskom prethodnog druženja, odmah mu prišao sa željom da se javi i pozdravi ga.

„Ide on prema meni. I ja, sav srećan, dolazim do njega, pružam ruku: ‘Dragane...’ A on kaže: ‘Bravo, majstore, bravo!’ I ostade, maltene, moja ruka...“, iskreno je rekao Memedović.

Lekcija o teretu slave

Voditelj ističe da ga taj trenutak nije uvredio, već mu je pomogao da drugačije sagleda svakodnevicu poznatih ljudi. Tada je, kako kaže, shvatio koliko često slavne ličnosti prolaze kroz slične situacije i koliko takvi susreti mogu da budu iscrpljujući.

„Onda sam shvatio da se njemu to dešava svakodnevno sa prolaznicima u slučajnim susretima i da je onda besmisleno uzeti mu vreme na neke stvari, na nešto što je on već čuo milion puta. Dakle, te slavne ličnosti, treba ih razumeti“, zaključio je Memedović.

