Svake godine, čim stignu Uskrs i praznična euforija, ponovo se pojavi ista jezička dilema: da li se pravilno kaže tucanje jajima ili kucanje jajima? Mnogi smatraju da "kucanje" zvuči nežnije i prikladnije, ali lingvistički gledano – to nije ispravno.

Tucanje jajima – jedini ispravan izraz

Ako želite da govorite u skladu sa srpskim jezikom i tradicijom, znajte da je "tucanje jajima" jedina pravilna varijanta. Ova fraza potiče od glagola "tući", što potvrđuju i najvažniji jezički izvori.

Kucanje jajima simboliše Isusovo vaskrsenje Foto: Dusko Jaramaz / Xinhua News / Profimedia

Šta kaže Vuk Karadžić o ovoj rečnici srpskog jezika?

U čuvenom "Srpskom rječniku" Vuka Karadžića, pod odrednicom "tucati se" stoji jednostavno: "vidi tući se". Dakle, glagol tucati je izveden direktno od tući, u značenju udarati.

Karadžićev rečnik beleži i Tucin dan, a među brojnim primerima korišćenja glagola „tući“ jasno se navodi:

„Tući se uskršnjim jajima“.

Isti pravac prati i Matičin rečnik srpskog jezika, gde glagol "tucati" označava:
– drobiti,
– mrviti,
– udarati,
– pa čak i „udarati glavom o glavu“.

Ova značenja savršeno odgovaraju onome što se dešava tokom uskršnjih običaja, kada se ljudi – naročito deca – "tucaju jajima" u duhu igre i tradicije.

Dvosmislena značenja?

Spomenik Vuku Karadžiću Foto: Iz arhive Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Danas neka značenja glagola "tucati" izazivaju osmeh, jer imaju i intimnu konotaciju, ali to se ne odnosi na ovaj kontekst. U starijim rečnicima ova značenja se ne pominju, a tek u Rečniku srpskog jezika iz 2007. godine navodi se da je u pitanju vulgarnost – ali uz jasno razgraničenje: u kontekstu Uskrsa, koristi se isključivo u tradicionalnom i simboličkom smislu.

Šta kažu lingvisti?

Ugledna lingvistkinja Mirjana Blažić, autorka knjige "Srpski na srpskom", ističe da nema potrebe izbegavati izraz "tucanje jajima", jer se u uskršnjoj atmosferi nema prostora za dvosmislenost.

– Zna se tačno šta to znači: radost, igra i simbolika pobede života, piše Blažić, prenosi Mondo.

Zaključak: Tucanje jajima je pravilno – i srpski i tradicionalno

Tradicija je da se za Uskrs ukućani kucaju jajima
