Uskrs je doba godine kada se priroda budi, dani postaju duži, a raspoloženje vedrije i ispunjeno nadom. Praznična atmosfera unosi toplinu u domove, okuplja porodicu i podseća na važnost zajedništva i radosti.

Prema horoskopu, svaki znak na svoj način doživljava ove dane – neko kroz pripremu bogate trpeze, neko kroz druženje i smeh, a neko kroz mir i povlačenje u krug najbližih. Baš kao što biraju uskršnja jaja ili učestvuju u običajima, tako i njihova ličnost dolazi do izražaja tokom prazničnog okupljanja.

Ovan

Uskršnje tucanje jajima shvata kao lični duel. Ako mu razbijete jaje - pamti. Ako pobedi - svi moraju da znaju. Ne voli da gubi ni u šali. Ako izgubi,traži revanš. U ljubavi, brzo plane, ali se brzo i smiri. Ovan uvek bira crveno jaje, smatra da je u toj boji moć.

Njega ne zanima pobedničko jaje nego pobednički ručak. Već zna gde je najbolja pogača i ko pravi najmekše meso. Uskrs je za uživanje i produženi odmor. Uvek uzima još malo. U ljubavi i porodčno, Bikova pažnja ide preko tanjira.

Blizanci

Jedno jaje drži, drugo komentariše, treće već slika za mreže. Praznik koristi za druženje, priče i planiranje bekstva za 1. maj. Uvek zna najnovije tračeve. U ljubavi, šarmira rečima više nego gestovima.

Rak

Kod njega se zna red: kako se farbaju jaja, ko prvi čestita i gde ko sedi. Tradicija je zakon. Ako nešto nije kao nekad – primeti. Čuva stare običaje i recepte. Porodici daje toplinu i traži isto zauzvrat.

Lav

Ne zanima ga koje je jaje najjače, nego ko ga gleda dok ga razbija. Organizuje okupljanje, bira muziku i mesto za fotografisanje. Voli da bude domaćin. Sve mora da izgleda kao mala proslava. U ljubavi, voli pažnju i velike gestove.

Devica

Sva jaja su savršeno ofarbana, nijedna mrlja, sve pod konac. Primećuje svaku grešku, ali će je i tiho ispraviti. Organizacija je jača strana svake Device. Ništa ne prepušta slučaju. Porodici i partneru pokazuje emocije kroz brigu i detalje.

Vaga

Bira najlepše jaje, a ne najtvrđe. Dekoracija, sto i atmosfera su važniji od pobede. Izbegava svađe oko sitnica. Sve mora da izgleda skladno. Čak i fotografije. U ljubavi, traži balans i lepu energiju.

Škorpija

Ćuti, posmatra i bira jaje koje niko ne bi izabrao - i često pobeđuje. Praznik doživljava dublje nego što pokazuje. Ne otkriva svoje poteze unapred. Uvek ima strategiju. U ljubavi je intenzivna i nepredvidiva.

Strelac

Već planira gde će posle Uskrsa - planine, more ili roštilj za 1. maj. Tradiciju poštuje, ali je prilagođava sebi. Ne voli ograničenja. Uvek je u pokretu. U ljubavi, traži slobodu i dobar humor.

Jarac

Poštuje običaje, ali bez preterivanja. Sve ima svoje vreme i mesto. Ne gubi se u euforiji, ali je pouzdan. Drži do reda i discipline. U ljubavi, stabilan i dosledan. Najviše voli nefarbana jaja - pati kad se mnogo vremena i truda utroši za ono što se rabijae i baci.

Vodolija

Farba jaja na svoj način ili uopšte ne učestvuje u uskršnjim običajima. Praznik vidi kao simbol, a ne kao pravilo. Uvek ima neku neobičnu ideju. Voli da eksperimentiše. I porodično i emotivo, Vodoloija je drugačija i nepredvidiva.

Ribe

Ne zna gde je koje jaje, ali uživa u atmosferi, muzici i ljudima. Lako se izgubi u trenutku. Sve doživljava emotivno. Praznik oseća, ne analizira. Nežna i romantična, puna emocija, svakome kupi poklon i personalizuje ga.

